不满港府未回应诉求 示威者包围警署抗议

（德国之声中文网）由于港府没有在周四 (6月20日) 下午五点前回应示威者的五点诉求，逾千名示威者隔天(21日)一早便集结在香港政府总部及立法会外，准备执行计划中的「行动升级」。 到了中午时间，警察总部已经遭完全包围。刚出狱的香港众志秘书长黄之锋要求取消6月12日暴动定性、追究警察滥用暴力，却未见政府正面回应，人潮越加集结。

香港独立媒体网报导，下午，警方派出谈判专家期盼民众离开，澄清没有要清场，但是站在警总入口的高处，遭到黄之锋批评「好似皇帝出巡望住班蚁民」。

下午两点，大批示威者包围湾仔税务大楼，又转移到入境事务大楼。然而仍然有示威者聚集在湾仔警察总部后门。

稍早情況

根据香港01报导，在周四下午5点的回应诉求期限过后，数个由家长组成的团体在民主派议员的陪同下，在香港特首办公室外，要求林郑月娥出来跟民众对话，并强调他们会持续留守，并守护年轻人。

此外，香港的大专学界也在周四傍晚重申完全撤回修订条例草案、收回六一二之「暴动」定性、撤销对所有抗争者的控罪及成立独立委员会彻查警察滥权暴行等四项诉求，并预告将于周五上午7点后发动和平包围政府总部的全面升级行动。大专学界没有采纳民阵的第五项「林郑下台」的诉求。

周四入夜后，陆续有零星的示威者在立法会外的示威区献唱「Sing Hallelujah to the Lord」，而香港政府也在周四晚间九点半左右宣布，基于安全考虑，政府总部周五将暂停开放，除了职员不必到政总上班外，所有访客活动都延期或取消。 特首办公室在接受媒体采访时也说，港府在6月18日的记者会上已回应了不少疑问，但他们昨晚的回应，依旧没有呼应民众的诉求。

许多学生罢课响应

示威者逐渐集结

在一夜的等待后，周五早上示威者逐渐在政府总部及立法会外的示威区集结。 除了警方在重要政府机关的入口处设置防护外，路上交通尚未受到太大影响。 但早上七点后，身着黑衣的示威者开始在立法会外集结，而立法会议员们分别告诉香港01，他们希望示威者在周五的行动中以不流血、不被捕及不受伤为原则。

除了一般示威者外，周一出狱的雨伞运动领袖黄之锋也现身立法会外的示威区。 早上八点过后，逾千名示威者已抵达立法会外的示威区，而政府总部附近的添马公园也有数十名示威者集结。 不少大学的学生会也在立法会附近设置物资站，而香港中文大学学生会会长苏浚锋在接受媒体访问时表示，目前维持住民意及催促当局退回暴动定性是首要目标。 他强调香港市民不会无故暴力冲击，而若有行动升级的话，他认为在场示威者会视现场情况决定是否参与。

中国应防范外布势力的威胁

根据南华早报报导，中国共产党中央政法委秘书长陈一新本周警告，中国官员应该认知到外部恶势力侵略中国的风险越来越高。 他说: 「随着我国日益走近世界舞台中央，境外输入性风险日益增多，已成为影响我国安全稳定的最大外生变量。 敌对势力渗透颠覆破坏活动更趋公开化、常态化，呈现出"源头在境外、行动在境内"的特点。 」

此外陈一新在文章中也提到，为了抵御被网络强化的威胁，中国必须加强网上巡查管控措施，坚决打击网络政治谣言和有害信息。 他写道: 「我们防范的重点要放在防范化解网上意识形态风险上。 要做强做大做响政法网络新媒体，创新政法网宣铁军建制机制体制，建设强大政法网宣铁军，不断改善网络政法舆论生态。 」

南华早报认为，虽然该文章并未直接提到香港的反逃犯条例示威，但分析师认为这样的角度与中国长期防范香港公民社会影响中国内地的公民社会之立场有关。

杨威廉/罗法(综合报导)