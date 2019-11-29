不满港府回应 抗议或再升温

（德国之声中文网）周五（11月29日）正在泰国曼谷访问的香港特首林郑月娥向媒体表示，香港处于困难时期，特区政府正聆听市民声音，期望以对话化解香港一些深层次问题，她坚信香港能够与以往一样恢复过来。

然而，社交媒体上出现越来越多有关发起新抗议活动的呼吁。香港广受欢迎的本地论坛连登讨论区（LIHKG）上有人提议，如果港府忽视民众的诉求，将在未来五、六天持续抗议……"必须设下一个最后期限"。该倡议得到大量点赞。还有人呼吁周日举行大型集会、周一再次罢工。法新社估计，这些呼吁可能会引发新一轮的持续抗议活动。

"感恩"美国

集会人士高举感谢美国的标语

周四感恩节当天，作为美国总统特朗普签署＂香港人权与民主法案＂的回应，大批香港民众在市中心举行了一场"感恩节"集会，其中一些人高举或身披美国国旗。

"我们举行这次集会的理由是要表达感激，感谢美国国会和特朗普总统通过法案，＂23岁的张先生向路透社如是说，他是对该法案通过进行游说的学生团体成员之一。他补充道："我们对此由衷感激，我们非常感谢那些支持香港、与香港站在一起、而不是选择站在北京一边的美国人所做出的努力。"他还敦促其他国家通过类似的立法。

据香港01报道，这场在中环举行的集会由香港大专学界国际事务代表团及民间团队发起，活动结束时，大会宣布共有10万人出席，警方则称集会高峰人数为9500人。

集会开始时，众人首先为在反修例运动中离世人士默哀，随后在主办方带领下合唱美国国歌。9月赴美国出席听证会的香港众志秘书长黄之锋、艺人何韵诗和大专学界国际事务代表团发言人张崑阳上台分享。

黄之锋感谢在美国及海外的香港人，由5年前伞运开始已在海外努力为《香港人权与民主法案》游说，紧守国际战线。他感激前线示威者，指"正是香港青年在中大理大保卫战中的牺牲，方令美国政界在过去两周在对香港关注急速上升"。最后，他感谢在区选中投下民主派区议员的香港人，因民主派在区选大获全胜成为特朗普签署法案的最后一根稻草。

黄之锋还表示，虽议席不是一切，但比民调更能反映港人民心所向，"我们以后接受外国传媒访问，可以好自豪地说我们是大多数！"

与此同时，中国官媒《人民日报》29日在题为"美国绝不是香港的恩主"的评论文章里斥责道："美国悍然将所谓"2019年香港人权与民主法案"签署成法，……是对全体中国人民的直接挑衅。然而，一些香港人却把赤裸裸的霸权行径当作最好的感恩节礼物。28日晚，他们在中环爱丁堡广场举行了'感恩美国'的街头狂欢，奴相十足，丑态百出。"

理大解封抗议不止

理大周五解封

另据香港《头条日报》报道，虽然理工大学周五在警方宣布完成蒐证及移走大批危险品后解封，但连续多天的"和你Lunch" （与你共进午餐）活动，未因此而停止，当天多区继续有网民发起"和你Lunch"。

该报介绍，在黄竹坑、太古坊、中环、九龙湾、观塘及长沙湾荔枝角，午餐时间，都有不少白领及打工一族，站在行人路及马路上参与"和你Lunch"。其中在长沙湾长顺街，下午近1时，人潮越聚越多，逾百人其后企出马路占据行车线，有人不断大叫"光复香港 时代革命"及"五大诉求 缺一不可"口号，现场交通挤塞。