 不满涉港言论 中国“炮轰”联合国人权高官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.12.2019

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时政风云

不满涉港言论 中国“炮轰”联合国人权高官

联合国人权事务高级专员巴切莱特在《南华早报》刊登评论文章点评香港时局后，中国官方予以反应，称巴切莱特的说法“干涉中国内政”。

Schweiz Bachelet kritisiert Vorgehen von Polizei und Armee in Bolivien (AFP/F. Coffrini)

联合国人权事务高级专员巴切莱特

（德国之声中文网）曾经是智利总统，如今是联合国人权事务最高级别专员的巴切莱特就香港局势在《南华早报》上刊登文章，要求"依法对香港警察是否存在过度执法的问题展开独立调查"。之后，中国驻日内瓦代表团做出回应，指责巴切莱特干涉中国内政，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，代表团称："中国对此坚决反对，并已向巴切莱特和人权高专办提出严正交涉。"　　

在《南华早报》刊登的客座评论中，巴切莱特指出香港最近举行的区议会选举传递了"明确的信息"。在各方都必须放弃使用武力的同时，香港政府必须采取措施建立信任，比如对警察过度使用武力的指控展开公正的调查。

巴切莱特评论称，2019年全球"目睹了了鼓舞人心的和平甚至是庆祝性的示威活动，同时也目睹了安全力量使用武力以及抗议者的暴力行为，包括在我的国家智利，当然也包括香港"。她强调："以我作为国家元首和人权事务高级专员的经验表明，尽可能广泛的开展对话是大规模抗议活动中唯一清晰可辨的出路。"

观看视频 02:52

「暴力是無法解決問題的」

这位联合国人权高级专员指出，在目前的情况下：（香港）政府仅谴责一些示威者的暴力行为，同时仅依靠安全措施来应对示威活动，却没有做出包容性的努力来满足大部分民众的需求，最终导致许多人感到他们的诉求没有被政府听到，导致他们的不满逐步升级。

她认为，基于上述原因，在指控警察过度使用武力，以及个人暴力行为造成死亡、严重伤害或重大损失的情况下，问责制是如今解决僵局的关键。要求对警察使用武力的情况进行独立调查，不会损害警察和安全部队的形象，也不会惩罚不得不做出巨大个人牺牲的警察们。

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中方："妄评中国香港特区局势 严重违反《联合国宪章》宗旨和原则"

就此，驻日内瓦代表团发言人陈亚欧于上述评论文章发表的当天发布声明予以批驳，称"联合国人权高专巴切莱特11月30日在香港媒体发表文章，妄评中国香港特区局势，干涉中国内政，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，中方对此坚决反对，已向巴切莱特和人权高专办提出严正交涉。"声明称：当前香港持续发生的激进暴力犯罪行为，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战"一国两制"原则底线。

针对巴切莱特在评论中提出的广泛对话和调查警方使用武力的建议，中国驻日内瓦代表团发言人表示：面对激进暴力犯罪行为，香港警队一直坚守岗位，恪尽职守，在执法过程中保持专业和克制，为恢复社会秩序、维护社会治安、捍卫香港法治付出了巨大努力，承受了巨大压力，做出了巨大牺牲。同时，自修例风波发生5个多月以来，林郑月娥行政长官和她的团队做了许多努力，以开放态度与民众接触、沟通，与民众进行了一百多场对话交流。发言人陈亚欧表示："真正在破坏这些对话努力的是那些激进暴力犯罪分子和反中乱港势力……巴切莱特的上述文章公然干涉中国内政，向特区政府和警方施压，只会助长暴乱分子气焰，甚至鼓励他们采取更加激进暴力的行为。"

有着特别行政区地位的中国香港半年来因政府一度计划推出《逃犯条例》，让部分犯罪分子被引入中国大陆成为可能而陷入巨大的社会动荡。到目前为止警方表示已经逮捕了超过5800人，其中大约1000人需要面对法律指控。示威者和警方互相指责对方过度使用暴力。到目前为止，港府特首林郑月娥没有答应示威者提出的成立独立委员会，调查警方暴力的要求。

观看视频 01:23

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