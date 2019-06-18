不满林郑回应 网民吁周五行动升级

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥的公开致歉，似乎还不足以降低外界对逃犯条例修正草案的不满。 民间人权阵线除了批评她未响应他们提出的五项诉求外，也认为她昨日只是重复过往论调，并想藉此博取同情。 民阵预计今日会与民主派议员商讨整个运动的下一步。

香港01与立场新闻都报导，不少「反送中」Telegram 群组内已发布声明，表示如果港府不在周四 (6月20日) 下午5时响应示威者的5大诉求，将在周五 (6月21日) 上午7时将行动升级。 德国之声也收到了一份联合声明的电子版，证实的确有网民对港府发出最后通牒，并呼吁群众准备好于周五上午7时在政府总部外面参与升级版的行动。 该声明呼吁参与者周五别上白丝带出席活动。

根据香港01，周二晚上仍有上百名示威者聚集在立法会大楼外的示威区。 除了静坐外，某些人也唱圣诗或替香港祈祷。 此外，香港01的记者还发现有工人在立法会外用看似胶水的工具来固定地砖。 此举被认为与防范可能发生的突袭有关。

问责港警

香港立法院议员区诺轩昨晚也宣布将在今日重新展开的立法会会议当中，提出《立法会权力及特权条例》，要求成立专责委员会来调查6月12日警民暴力冲突中，警方滥用权力的现象，并追究朝设威者发射催泪弹、橡胶子弹及其他武器的责任。

区诺轩说: 「当日警方向示威者头部开枪，刻意阻挠记者采访，并追打已被制伏的示威者。 如此失控的警队对所有和平示威的市民造成严重威胁，所以立法会有必要传召警队指挥官到立法会，追究所有违规行为。 」

香港监警会昨日也召开记者会，表示目前已收到16项需要汇报的投诉以及18个需要知会的投诉，而当记者问到监警会对报定罪的定义时，监警会主席梁定邦表示，直到法庭判定该人暴动罪成立，此时此刻没有人是暴徒。

梁定邦也说，目前监警会没有确实证据证实速龙小队成员没有编号，但如果传闻属实，监警会将正视此项投诉。 他也承诺，监警会将成立特别项目小组去研究从上周三 (6月12日) 的警民冲突中衍伸出来的问题，并在整理全部案件后发布特别报告，对警方做出建议。

然而，监警会的秘书长俞官兴也指出，因为监警会是非刑事调查机构，所以监警会无法评论是否会成立独立调查委员会，也无法保证是否会把警方在上周三从中信大厦两边施放催泪弹的事件纳入最终的调查报告中。

梁定邦指出: 「监警会虽然没有派人出外监察，但我们的秘书处与警察投诉科都有联系。 若监警会派人到场调查，那么该人会成为证人，这将使他很难调查案件。 」