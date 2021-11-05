 不满未被点名“台独分子” 驻德代表谢志伟发文“抗议” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2021

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时政风云

不满未被点名“台独分子” 驻德代表谢志伟发文“抗议”

中国国台办周五点名台湾外交部长吴钊燮等人是“台独顽固分子”，将采取一切必要措施予以严惩并依法终身追责。吴钊燮在推特上对获此“殊荣”表示骄傲。台湾驻德代表谢志伟则不满要求中共也将他列入名单。

China Peking PK Zhu Fenglian Sprecherin Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrates

国台办发言人朱凤莲11月5日在记者会上点名多位台湾官员为“台独顽固分子”

（德国之声中文网）在两岸关系持续紧绷之际，中国首次明确了对支持台湾独立人士的惩罚，被点名的包括台湾外交部长吴钊燮、立法院长游锡堃和行政院长苏贞昌。

中国国台办发言人朱凤莲周五表示："一段时期以来，苏贞昌、游锡堃、吴钊燮三人与极少数台独顽固分子极力煽动两岸对立、恶意攻击诬蔑大陆、谋'独'言行恶劣、勾连外部势力分裂国家，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。"

她还提到，大陆方面依法对清单在列的上述"台独"顽固分子实施惩戒，禁止其本人及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利，以及采取其它必要的惩戒措施。

朱凤莲是在被记者问及大陆方面是否正在针对"台独"分子的严惩措施时，做出了上述表述。这是中国首次公开表示制定了此类名单。

对此，台湾陆委会周五晚间正告北京当局，台湾是民主法治社会，更非对岸管辖，不接受专制威权的恫吓威胁。陆委会还表示，台湾政府将针对中共对台恶意举措等事态发展，研议适时采取必要反制与防范措施，同时审慎检视两岸交流合作及其以政治干预企业经营的可能影响，研修相关应对法制规范，以确保国家安全及民众权益。

台湾外交部长吴钊燮周六在外交部推特账号上以英文发文写道："在被中国共产党列入黑名单并被终身追责后，我收到无数的祝贺。许多人因为没有得到承认而感到嫉妒；有些人问哪里可以申请。为了配得上这份难得的殊荣，我将继续为#台湾自由民主奋战。"

台湾驻德代表谢志伟则在脸书发文道，他上网到处搜寻发现没有自己的名字："我抗议！我向中共政权强烈抗议！你们怎么可以漏掉我的名字？！"

谢志伟写道："我这么多年来未改初衷地捍卫台湾主权、自由、民主！我这么多年来痛批无良、无耻、没血、没泪的中共政权！同时，也没放过满手血腥的老K 。我力挺中国民运、西藏、香港、维吾尔、南蒙古等等。这些还不够吗？我有少吗？"

他讽刺表示，"你们怎么可以这样对待我？！仿佛我向来都是在骗人！如此损我名誉，毁我名节！人们将会如何地嘲笑我？！"

谢志伟还在脸书上向中国提出强烈抗议称："立刻将我的名字补进'台独顽固分子'名单！"

值得一提的是，民进党籍的台湾总统蔡英文也没有被国台办点名为台独分子。

（综合报道）

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