不满政府插手 匈牙利电影大学学生占领校园

（德国之声中文网）红白相间的塑料条带和木板挡住了布达佩斯著名的戏剧电影大学的大门。在大剧院的入口大厅内搭有帐篷，服装和毛巾挂在晾衣绳上。几乎每分钟都会有支持者前来为学生提供食物和生活必用品。

戏剧电影大学的学生纳基（Attila Nagy）大声宣布："我们在午夜时分占领了大学，" 他的话在同学们当中引起一片掌声和欢呼声。

布达佩斯的大学生们占领校园是为了抵制学校新换的管理机构。这是一个与奥尔班（ViktorOrbán）总理领导下的右翼民粹主义政府十分亲近的基金会。为了抗议新的校领导机构周二（2020年9月1日）正式上任，数百名学生在周一（8月31日）晚上就聚集在这座1865年建立的艺术院校的大楼前。此前，整个大学管理层也集体辞职以示抗议，其中包括大学校长巴格西（László Bagossy）。

这位教授在接受德国之声的采访时说，由亲政府的"戏剧和电影艺术基金会"接管对这所大学的管理权是对"我们自治的破坏"。虽然他本人没有参加占领大学的行动，但是他的两个在该校上学的孩子参加了。巴格西说："对学生来说，这是最后的手段。"

亲政府的基金会接管学校

早在5月底匈牙利政府就已宣布，将把国立戏剧电影大学交由一个私人基金会管理，并宣称这将有助于提高教学质量以及确保大学的独立性。

实际上，基金会理事会全是由与政府关系密切的人员组成。迄今大学管理部门的所有人事安排建议均被拒绝。

尤其是该基金会的新任主席维德尼亚斯基（AttilaVidnyánszky）是奥尔班总理的铁杆儿支持者。2013年，维德尼亚斯基被政府任命为布达佩斯国家剧院院长。

曾把自己的工作场所称为"神圣场所"的维德尼亚斯基随后对剧院的节目进行了彻底和部分具有意识形态色彩的变革。巴格西说，结果是不仅剧院的节目质量受到了损害，而且观众数量也越来越少。

作为新成立基金会的主席，维德尼亚斯基现在可以扩大他对戏剧电影大学的影响力，大学要更具"基督教"和"民族"特色。根据已辞职的大学管理人员的说法，基金会现在已经完全控制了预算，组织和人事安排事宜。在巴格西教授看来，维德尼亚斯基显然是按照总理的指示办事。他称呼维德尼亚斯基是"奥尔班的文化大将军"。

大学生提出要求

但是，大学生不想接受可能的政治接管。在星期二的集会上，他们呼吁结束封锁。大学生纳基宣布，绝不接受亲政府的基金会的领导，并要求其成员辞职。同时，他宣布将远离任何党的政策。他还呼吁将该大学重新置于国家的监督之下，保障大学未来的自治。

挂满标语的建筑物

但是，这些要求在过去的几周中已经提出过，但是都遭到拒绝。维德尼亚斯基表示，他希望"气氛能够平静下来"。周三（9月2日），他开始与包括巴格西在内的前大学管理人员开展对话。但是巴格西认为找到折衷解决方案的可能性不大。

奥尔班"文化斗争"的下一个步骤

当前布达佩斯戏剧电影大学发生的冲突反映了匈牙利持续进行的"文化斗争"。多年来，奥尔班政府一直试图扩大其对大学和文化机构的影响力。执政党青民盟的政治家们一再强调，在这些领域必须"更换精英"，将自由派分子替换为保守的民族主义分子。奥尔班总理在2018年大选获胜后发表讲话宣称"政治体系必须植根于文化时代"。

被占领的布达佩斯戏剧电影大学教学楼上悬挂的抗议横幅

去年年底，奥尔班政府便因此削减了剧院的自主权，在挑选院长问题上确保了政府的发言权。此外，还成立了国家文化委员会，为"政府对文化部门制定统一管理战略奠定了基础"。

在意识形态方面，奥尔班还希望将为有大学和研究机构纳入统一的路线。他的政府驱逐了中央东方大学（CEU）。不久之后，而且是在一名与政府关系密切的商人收购了最大的独立媒体"索引"的几周之后，又对匈牙利科学院进行了干预。出于抗议，几乎整个编辑团队集体辞职。

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