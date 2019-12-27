不满政府对中国商品征税 特斯拉对簿公堂

（德国之声中文网）特斯拉打算通过法律途径，摆脱美国对从中国进口商品关税的约束。特斯拉向设在纽约的美国国际贸易法庭提出申诉，认为有关对中国商品的惩罚性关税是"不合法"的。

特斯拉已在周一（9月19日）递交了诉状。指控的对象除了美国政府及其贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer），还有移民及海关执法局（ICE）局长摩根（Mark Morgan）。美国政府尚未对这一诉讼表态。

特斯拉不仅希望通过司法程序摆脱公司面临的进口关税，而且还要争取对已经缴纳的关税获得补偿。美国贸易代表处此前已经驳回了特斯拉的一份有关申请，该公司申请免于缴纳25%的进口关税，例如对从中国进口的特斯拉3型的显示屏。

特斯拉并非唯一控告美国政府对中国商品征收惩罚性关税的企业。美国国际贸易法院已收到数百家公司的司法投诉。

App断网用户恼 特斯拉股价大跌

周三，美国股市的特斯拉股价下跌了10%，市值蒸发409亿美元。此前，故障信息平台"downdetector.com" 的发布显示，近日集中出现特斯拉用户报告的App故障。由于特斯拉3型的App如同车钥匙，一旦出现问题就无法打开汽车。

很多用户在网上大发抱怨，有人报称自己因无法打开车被困窘境。还有人在推特上向马斯克喊话呼救。据业内博客Electrek报道，特斯拉周三发生"全面网络中断"，公司部分内部系统也受到波及。

在此之前，特斯拉在周二的本年度"电池日"（Battery Day）发布会上展示的成果令外界失望，已造成特斯拉股当天收跌5.6%，市值蒸发234.5亿美元。

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