 不满政府与中国建交 所罗门最大岛推独立公投 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2020

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时政风云

不满政府与中国建交 所罗门最大岛推独立公投

马莱塔省拥有所罗门群岛约四分之一的人口，与美国结盟的马莱塔省长期以来一直抱有建国的雄心壮志。这次会成功吗?

China Außenminister Wang Yi mit dem Außenminister der Salomon-Inseln Jeremiah Manele in Pekin (Reuters/N. Hatta)

中国与所罗门建交后，两国外长在北京举行建交仪式。

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正在台北访问的南太平洋岛国图瓦卢外长表示，拒绝中国企业帮助建造人工岛屿，以应对海平面升高带来的威胁。北京的建议被视为旨在消减台湾在该地区的影响力。

所罗门群岛政府表示，中国森田集团与所罗门地方政府签署的岛屿租赁合同不符合法律程序，协议无效。美国对此表示欢迎。

连续两个太平洋岛国放弃台湾，宣布同北京建交之际，马绍尔群岛和瑙鲁则再度重申了支持台湾的立场。

中国和所罗门群岛周六签署了建立外交关系的协议。本周另外一个投向北京怀抱的国家基里巴斯表示，出于国家利益而做出了外交转向的决定。

(德国之声中文网) 所罗门群岛最大的一省马莱塔 (Malaita)表示，因为不同意中央政府与台湾断交并与中国建交，将举行独立公投。

这项公投不太可能得到首都霍尼亚拉中央政府的支持，造成中央与地方关系进一步僵化。

马莱塔省省长苏伊达尼 (Daniel Suidani)在9月1日连夜发出声明表示，中央政府在了解马莱塔不承认中台外交关系变化的情况下，仍持续施压要求其接受中国。

他说 :「现在是时候让马莱塔人看看他们是否还愿意成为这个国家的一部分，这个国家的领导层正变得更独裁。」

他強調：「自决是人权的核心。任何权力都不能无限期地阻止任何群体最终实现自決的愿望，无论这有多困难，需要多长时间。」

所罗门群岛总理索加瓦雷 (Manasseh Sogavare)的办公室9月2日没有立即回應。

台湾外交部发言人欧江安说，台北对公投一事没有评论，但希望所罗门和马莱塔政府「按照民主、合法程序作出决定」。

所罗门群岛位于澳大利亚东海岸以北，是一个具有重要战略意义的太平洋国家，去年在中美两国争夺地区盟友的角力中，决定与台湾断交并与中国建交。

马莱塔此后与美国及其盟友讨论了开发深海港口的计划，而中国利益集团则在首都所在的所罗门群岛主岛瓜达尔卡纳尔岛 (Guadalcanal)推行开发计划。

马莱塔省政府和台湾外交部告诉路透社记者，最近，一批从台湾运往马莱塔的医疗援助物资在首都被扣押，使这个人口最多的省份与首都之间的紧张关系升级。

此外，对于政府支持从中国到索罗门群岛的包机，政府支持从中国到索罗门群岛的包机，并在新冠病毒大流行期间遣返滞留公民并引入中国发展伙伴，也引起了激烈的争论。

总理索加瓦雷在本周早些时候的一份声明中表示，所有乘客将接受严格的测试和检疫。

中国官媒：台湾学美国对主权国家搞分裂

中国官媒《环球时报》证实，马莱塔省在台湾捐赠医疗物资时，「公然对此表示接受，并称赞台湾是个榜样国家」，才会造成物资被中央政府所扣。也说台湾「借此更加疯狂地挑拨起马莱塔省和所罗门群岛中央政府的关系」。

文中不但批评台湾分裂他国主权，还强调所罗门群岛「常年被西方国家殖民，独立后自身凝聚力又较弱」，表示台湾的做法可能会造成所国「内乱」。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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