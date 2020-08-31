不满政府与中国建交 所罗门最大岛推独立公投

(德国之声中文网) 所罗门群岛最大的一省马莱塔 (Malaita)表示，因为不同意中央政府与台湾断交并与中国建交，将举行独立公投。

这项公投不太可能得到首都霍尼亚拉中央政府的支持，造成中央与地方关系进一步僵化。

马莱塔省省长苏伊达尼 (Daniel Suidani)在9月1日连夜发出声明表示，中央政府在了解马莱塔不承认中台外交关系变化的情况下，仍持续施压要求其接受中国。

他说 :「现在是时候让马莱塔人看看他们是否还愿意成为这个国家的一部分，这个国家的领导层正变得更独裁。」

他強調：「自决是人权的核心。任何权力都不能无限期地阻止任何群体最终实现自決的愿望，无论这有多困难，需要多长时间。」

所罗门群岛总理索加瓦雷 (Manasseh Sogavare)的办公室9月2日没有立即回應。

台湾外交部发言人欧江安说，台北对公投一事没有评论，但希望所罗门和马莱塔政府「按照民主、合法程序作出决定」。

所罗门群岛位于澳大利亚东海岸以北，是一个具有重要战略意义的太平洋国家，去年在中美两国争夺地区盟友的角力中，决定与台湾断交并与中国建交。

马莱塔此后与美国及其盟友讨论了开发深海港口的计划，而中国利益集团则在首都所在的所罗门群岛主岛瓜达尔卡纳尔岛 (Guadalcanal)推行开发计划。

马莱塔省政府和台湾外交部告诉路透社记者，最近，一批从台湾运往马莱塔的医疗援助物资在首都被扣押，使这个人口最多的省份与首都之间的紧张关系升级。

此外，对于政府支持从中国到索罗门群岛的包机，政府支持从中国到索罗门群岛的包机，并在新冠病毒大流行期间遣返滞留公民并引入中国发展伙伴，也引起了激烈的争论。

总理索加瓦雷在本周早些时候的一份声明中表示，所有乘客将接受严格的测试和检疫。

中国官媒：台湾学美国对主权国家搞分裂

中国官媒《环球时报》证实，马莱塔省在台湾捐赠医疗物资时，「公然对此表示接受，并称赞台湾是个榜样国家」，才会造成物资被中央政府所扣。也说台湾「借此更加疯狂地挑拨起马莱塔省和所罗门群岛中央政府的关系」。

文中不但批评台湾分裂他国主权，还强调所罗门群岛「常年被西方国家殖民，独立后自身凝聚力又较弱」，表示台湾的做法可能会造成所国「内乱」。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)