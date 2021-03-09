不满指控 中国公布美国侵犯人权报告

(德国之声中文网) 中国国务院新闻办公室周三(3月24日)发表《2020年美国侵犯人权报告》，就种族主义、金融不平等和美国联邦政府对新冠病毒的反应提出质疑。

这份报告旨在反驳美国对中国共产党侵犯人权的指责，批评美国「不仅自身疫情失控，而且与之相伴的还有政治失序、种族冲突、社会撕裂」。

美联社指出，中国政府利用新冠肺炎疫情来强调共产党对疫情的处理方式，进而强调其制度优势。

这份长达28页的报告以美国黑人弗洛伊德（George Floyd）死前喊出「我无法呼吸」一语做开头。2020年5月，弗洛伊德遭一名警员以膝压颈9分钟致死。报告中提到了，疫情失控、民主失序、种族歧视、社会动荡、贫富不均等议题。

这份文件还引用，德国总统施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)的话说：「美国国会大厦暴力事件乱象是政治高层散布重重谎言、蔑视民主、煽动仇恨和分裂导致的恶果。」

中国天津南开大学人权研究中心主任常健在政府新闻发布会上说：「发生在国会山的事情暴露了美国民主的缺陷。」

「美国两党会为了推进自己的利益而不择手段... 煽动人民之间的分裂和暴力。」他说：「在目前的民主制度下，美国社会还能继续繁荣吗？我会打上一个问号。」

中国国务院新闻办公室人权事务局宣传处处长李晓军批评，美国自己有「堆积如山」的人权问题，但是却打着人权的旗号，积极干涉其他国家内政，「这就像生病了，却要求别人吃药打针一样。」

美联社提到，中国的报告可以基于公开新闻信息来源撰写，但美国有关中国人权的报告却得要透过外交官、记者和人权捍卫者才能取得，而且有时因为害怕遭到中共报复威胁，还得匿名。

邹宗翰/李玟仪 (美联社等)

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