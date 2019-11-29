不满披露新疆   中方“毛泽东体”炮轰西班牙媒体

西班牙媒体《国家报》ELPAÍS用中文发布了关于新疆再教育营的长篇报道后，中国驻西班牙大使馆连续两次发出反击，指对方恶意炒作，并且语带双关地指出"美国朋友提供的翻译软件，有时挺不靠谱"。
（德国之声中文网）国际调查记者联盟近几日发布了中共管理新疆再教育营的内部文件，西班牙媒体《国家报》ELPAÍS的记者也在这个联盟之中。这家报纸发布了一篇关于新疆再教育营的中文报道，详细介绍了国际调查记者联盟的调查结果。这篇标题为"大规模逮捕和洗脑：最近披露的一批文件披露了中国镇压穆斯林的秘密"的文章指出，马德里中国大使馆接受ELPAÍS的咨询，中国大使并未提供细节或解释是否区别对待维吾尔人。
中国驻西班牙大使馆对文章发出回应，在官网上指出，使馆并非不愿向《国家报》提供更多细节："恰恰相反，使馆提供了包括白皮书在内的中国在新疆问题上的完整政策和立场，只是因为我们的立场不是某些别有用心的人想看到、想听到的，所以被刻意屏蔽和封锁了。使馆在此重申：新疆事务纯属中国内政。" 这份标题为"对《国家报》恶意炒作涉新疆新闻的回应"的声明还写道："我们建议《国家报》的编辑和记者们多看一看当地读者对贵报新闻报道的评论，与其辛辛苦苦翻译美国同行的报道，不如多挖掘一些西班牙民众真正关心问题的内幕，相信这对提高贵报销量会更有帮助。通过恶意炒作以抹黑甚至妖魔化中国，不仅会欺骗和误导西班牙民众，也与中西各界为深化两国关系所做巨大努力背道而驰。"
国际调查记者联盟24日公开新一批关于新疆再教育营的中国政府内部文件，内容列举了中国政府大规模关押、监控、管理与" 再教育"新疆的少数民族穆斯林的规范。
中国驻西班牙大使馆发出回应之后，再次批评《国家报》，在网站上又发布了一份"对《国家报》发布涉疆中文新闻的疑问和建议"，其中指出，国家报发布的这篇文章："中文水平之差，真的可以用"惨不忍睹"来形容。你们要知道，美国朋友提供的翻译软件，有时挺不靠谱的。"，落款为中国驻西班牙使馆新闻发言人的短文还拿出一篇毛泽东的词作，名叫《满江红·和郭沫若同志》，其中写道："小小寰球，有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫，几声凄厉，几声抽泣。蚂蚁缘槐夸大国，蚍蜉撼树谈何易……"
该新闻发言人还一改中国外交机构一贯的严肃语态，在上述"疑问和建议"中对《国家报》说："为了更好地帮助你们提高中文水平，特赠词一首，拿走不谢。"声明还写道："如果你们觉得用软件翻译这首词有难度，可以向我们求助，使馆的大门一如既往地向你们敞开。"
联合国专家和人权捍卫者说，自2017年开始，中国已关押至少100万维吾尔族人和其他以穆斯林为主的少数民族。
在媒体曝光揭示再教育营运作机制的中国政府内部文件后，德国政府呼吁北京允许国际专家访问备受争议的新疆再教育营。德国政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）曾表示，联合国的人权专员必须能够不受阻拦地进入新疆的相关机构。