不满披露新疆 中方“毛泽东体”炮轰西班牙媒体

（德国之声中文网）国际调查记者联盟近几日发布了中共管理新疆再教育营的内部文件，西班牙媒体《国家报》ELPAÍS的记者也在这个联盟之中。这家报纸发布了一篇关于新疆再教育营的中文报道，详细介绍了国际调查记者联盟的调查结果。这篇标题为"大规模逮捕和洗脑：最近披露的一批文件披露了中国镇压穆斯林的秘密"的文章指出，马德里中国大使馆接受ELPAÍS的咨询，中国大使并未提供细节或解释是否区别对待维吾尔人。

中国驻西班牙大使馆对文章发出回应，在官网上指出，使馆并非不愿向《国家报》提供更多细节："恰恰相反，使馆提供了包括白皮书在内的中国在新疆问题上的完整政策和立场，只是因为我们的立场不是某些别有用心的人想看到、想听到的，所以被刻意屏蔽和封锁了。使馆在此重申：新疆事务纯属中国内政。" 这份标题为"对《国家报》恶意炒作涉新疆新闻的回应"的声明还写道："我们建议《国家报》的编辑和记者们多看一看当地读者对贵报新闻报道的评论，与其辛辛苦苦翻译美国同行的报道，不如多挖掘一些西班牙民众真正关心问题的内幕，相信这对提高贵报销量会更有帮助。通过恶意炒作以抹黑甚至妖魔化中国，不仅会欺骗和误导西班牙民众，也与中西各界为深化两国关系所做巨大努力背道而驰。"

国际调查记者联盟24日公开新一批关于新疆再教育营的中国政府内部文件，内容列举了中国政府大规模关押、监控、管理与" 再教育"新疆的少数民族穆斯林的规范。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



中国驻西班牙大使馆发出回应之后，再次批评《国家报》，在网站上又发布了一份"对《国家报》发布涉疆中文新闻的疑问和建议"，其中指出，国家报发布的这篇文章："中文水平之差，真的可以用"惨不忍睹"来形容。你们要知道，美国朋友提供的翻译软件，有时挺不靠谱的。"，落款为中国驻西班牙使馆新闻发言人的短文还拿出一篇毛泽东的词作，名叫《满江红·和郭沫若同志》，其中写道："小小寰球，有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫，几声凄厉，几声抽泣。蚂蚁缘槐夸大国，蚍蜉撼树谈何易……"

该新闻发言人还一改中国外交机构一贯的严肃语态，在上述"疑问和建议"中对《国家报》说："为了更好地帮助你们提高中文水平，特赠词一首，拿走不谢。"声明还写道："如果你们觉得用软件翻译这首词有难度，可以向我们求助，使馆的大门一如既往地向你们敞开。"

联合国专家和人权捍卫者说，自2017年开始，中国已关押至少100万维吾尔族人和其他以穆斯林为主的少数民族。

在媒体曝光揭示再教育营运作机制的中国政府内部文件后，德国政府呼吁北京允许国际专家访问备受争议的新疆再教育营。德国政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）曾表示，联合国的人权专员必须能够不受阻拦地进入新疆的相关机构。