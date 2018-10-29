 不满巴西新总统 古巴撤回数千医生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2018

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时政风云

不满巴西新总统 古巴撤回数千医生

未来，哈瓦那国库每年将减少2500多万欧元的进项。到目前为止，巴西以这笔钱来支付古巴所派遣医生进入巴西偏远地区救治的费用。现在，古巴要把他们召回，以示对巴西新总统的抗议。

Brasilien Ärzte aus Kuba (Getty Images/AFP/E. Sa)

在巴西的古巴医生--据称超过1.1万名古巴医生在这个南美国家工作

（德国之声中文网）加勒比社会主义国家--古巴宣布，将终止在巴西偏远地区和缺医少药地区实施"更多医生" 计划（Más Médicos），并将成千上万医生悉数撤回。哈瓦那卫生部解释说，采取此举的原因是侯任巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）"毫无遮掩的、侮辱性的和威胁性的"表态。

博尔索纳罗不愿继续付钱给哈瓦那

这位右翼政治家在选战中曾多次威胁要中止该计划的实施。本周三（11月14日），他推文宣布，他的未来政府已决定把继续实施该项目与多个条件相挂钩，其中包括：古巴医生需接受考试；其家人应被允许接来巴西；拿到巴西政府汇往哈瓦那的足额薪资。

Brasilien, Rio de Janeiro Jair Bolsonaro in einem Gottesdienst (picture-alliance/dpa/F. Frazão )

给继续实施"更多医生"计划提条件：巴西未来总统博尔索纳罗

古巴卫生部在声明中指出，尤其是最后一项要求有违于该计划的基础。

整个事情的背景是：这个岛国每年可因外派医护人员获得约100亿美元收入，约为旅游业收入的3倍。古巴医生有良好声誉。该国政府迄今向60多国派遣医生，获利丰厚。

哈瓦那重要资金来源

巴西政府为古巴医生人均支付3500美元月薪，而医生本人只得到900美元，其余部分均被哈瓦那政府截留。古巴当局称，这笔收入被用以支付国家医疗卫生事业。古巴实行免费医疗制度。

Kuba Krankenhaus Archiv 2010 (STR/AFP/Getty Images)

哈瓦那一家医院：在古巴，医疗免费

古巴卫生部在声明中强调，古巴医生在这个巨大南美国家的"尊严、专业性和利他主义态度"受到这位侯任总统的质疑，这是不可接受的。声明称，巴西人民认可古巴医生的业绩，现在，他们应该知道了，谁要对医生撤离负责。

有关在巴西的古巴医生数量，有不同说法：泛美卫生组织称，数量超过11000万；哈瓦那政府表示，自2013年以来，共派出过约2万名医生，接诊患者人次逾1.13亿。

凝炼/达扬（德新社、法新社）

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