不满央视“求和说” 国民党取消以政党形式参加海峡论坛

（德国之声中文网）据台湾联合新闻网报道，本周一（9月14日）国民党决定全团取消参加9月19日计划在福建厦门召开的“海峡论坛”。上周，中国央视节目中出现的王金平“求和说”令国民党面对内外舆论压力。国民党方面表示，“陆方未有进一步缓颊”，所以“党中央决定全团取消”。台湾媒体询问国民党前副主席王金平是否还会出席该论坛，王金平回应称，党中央决定去他就去，决定不去他就不去。他还表示，自己不会以个人名义前往大陆。

国民党文传会主委王育敏周一在记者会上表示，衡量目前两岸的整体气氛，不利双方的交流对话，国民党取消以政党形式参加海峡论坛，但党员可以以个人身份参加。大陆事务部主任左正东表示，目前并没有收到大陆方面的书面道歉。他强调，在这样的气氛下国民党还出团，可能会引起两岸民意的冲撞。

国民党党主席江启臣

上周四（9月10日），央视在新浪微博社群平台上的“央视频” 报道王金平将代表国民党参加海峡论坛的消息时，打出“台海兵凶战危，这人前来求和”的标题。这引起台湾朝野一致不满。执政党民进党揶揄国民党是“求和团”，面对中国大陆“卑躬屈膝”。在野党国民党党内也出现反弹，党主席江启臣态度强硬要求陆方道歉。江启臣表示，“国民党参加海峡论坛是为了交流，不是为了参加而参加”。他还说，两岸的沟通、对话非常重要，尤其在两岸情势相对紧张的状况下，如何有效沟通，降低紧张情势，确保两岸安全，是国民党的责任，但交流不该被诬蔑成求和，因此针对央视这样的说法，国民党完全不能接受。

这一“插曲”发生后，大陆官方与央视采取补救措施，从微博上删除了相关视频。周五，央视“海峡两岸” 节目组以“王金平率团访大陆，有助两岸交流”为题，邀请两岸专家共同讨论。主持人李红在节目中强调，两岸关系出现热对抗，王金平带团参加海峡论坛，显然是国民党希望能发挥冷却作用，此举“无疑是迈出非常积极的一步”。

第二天，主持人李红还解释称，“求和”指的是“寻求和平”，本意是“促进两岸沟通与和平”。她强调涉事的表述纯属个人，不代表官方。央视周日再发时评，强调欢迎王金平率团出席论坛。

中国国台办也采取手段为事件降温，国台办发言人马晓光对王金平率团出席论坛表示欢迎，并强调两岸各界应多做“有利于增进了解、增信释疑的事”。

但台湾中时新闻网报道称， 有消息指出，在国台办协调下，央视主持人李红原已提交一份道歉声明的草稿给国民党，但李红后来并未“照稿”致歉，令国民党完全无法接受。

中央电视台

国民党立委吴斯怀说，央视主持人李红虽有书面致歉，但国民党希望看到的是公开说明，且国台办及央视高层应出面欢迎王金平参加论坛，不然等于是“丢给执政党（民进党）一把枪”。

台湾网络媒体ETtoday上发表的分析文章指出，“依照央视作法，不太可能向国民党道歉，而对国民党而言，若不大动作反击，将再度被贴上舔共的标签，双方鹰派抬头，都将自己逼到死角，错失沟通机会”。文章引述分析人士的意见指出，“国民党若坚持去，一定要面对亲中的质疑，但在海峡论坛举办的同一时间，美国国务院次卿凯克拉奇（Keith Krach）也将抵台主持‘台美经济与商业对话’，届时将再次凸显国民党亲中，民进党亲美的形象，以国内目前氛围而言，对国民党不会加分，取消反而有望替蓝军设停损点”。

第12届海峡论坛按计划将于9月19日召开，今年的主题是 “扩大民间交流、深化融合发展”。中国国台办发言人马晓光上周在吹风会上表示，中国国民党前副主席王金平、秘书长李乾龙，以及新党、亲民党等台湾有关党派团体及各界代表人士将来闽出席论坛活动。



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。