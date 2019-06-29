不满劳工赔偿裁决 日本限制技术产品出口韩国

（德国之声中文网）日本经济产业省宣布，周四起，日本公司如需向韩国出口用于半导体和智能手机的氟化物产品，必须提出单项申请。

二战遗留问题

韩联社报道称，日方公布上述决定后，韩国方面已经向世贸组织提出投诉，并开始寻求新的进口来源。

韩联社援引韩国产业部长成允模的话报道称，日方做出上述决定是对韩国最高法院就二战劳工赔偿问题的裁决所作出的回应。成允模表示：日方的决定"有悖常理，我们深表遗憾。"

韩国民众抗议日本二战中在朝鲜半岛奴役劳工

去年十月，韩国最高法院裁定，日本企业应对1910年至1945年日本殖民统治时期的韩国强制劳工提供赔偿。

原告律师通过地方法庭没收了日本企业在韩物产，并发出威胁称，如果这些日本企业不肯就赔偿问题举行谈判，他们将会出售这些物产。

韩国外交部表示，外交部第一次官赵世暎已经照会日本驻韩大使长岭安政，要求日方取消对韩国的出口限制。韩国方面称，这一出口限制将对韩国工业造成损害，并会影响韩日双边关系。

达扬 / 苗子（美联社，德新社）