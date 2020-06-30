 不满加拿大反《港区国安法》 北京发旅游提醒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2020

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时政风云

不满加拿大反《港区国安法》 北京发旅游提醒

加拿大外长商鹏飞7月3日发表声明，宣布加方禁止向香港出口敏感军事物品，暂停同香港引渡条约，更新加公民赴港旅行提示。加总理特鲁多称，加方正考虑移民等其他措施。北京除了第一时间严词回应，现在也出招反击。

Kanada Trauer um die Opfer des Flugzeuabsturzes in Edmonton - Premierminister Justin Trudeau (Reuters/C. Elliott)

加拿大总理特鲁多在新闻发布会上说：「我们非常关注香港的局势。一国两制原则不仅对750万香港人意义重大，而且对于居住在那里的30万加拿大人也命运攸关。」

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中国实施港版国安法之后，加拿大宣布停止向香港出口敏感军事物资，暂停与香港之间的引渡协议，并更新对这座城市的旅行建议。德国绿党籍议员、欧洲议会对华关系小组负责人呼吁柏林，效仿加拿大。 (04.07.2020)

(德国之声中文网) 中国驻加拿大使馆周一(7月6日)发布声明提醒中国公民「近期谨慎前往加拿大」。

内容虽然是以「加拿大频繁发生执法部门暴力执法问题，并引发多起游行示威活动」为由，但英文内容却连带提到加拿大政府日前针对《港区国安法》的反制措施，引起报复联想。

中国外交部7月6日被问到加拿大的作法，再次强烈抨击加拿大「严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政」。

外交部发言人赵立坚说：「加方有关涉港错误言论以及所宣布的举措，罔顾香港国安立法有助于『一国两制』行稳致远的基本事实......由此造成的一切后果将完全由加方承担。 」

当加拿大《环球邮报》记者问道，中加无引渡协议，「现在加拿大决定暂停的是同香港方面的引渡条约，这就意味着加方将香港看作是中国的一部分。中方为何如此不满？」

赵立坚更怒回说这是「强词夺理」，并说:「你不知道这是加方在干涉中国内政吗？！ 」

加拿大遭酸「螳臂挡车」

中国驻加拿大使馆7月4日发表声明，对于加拿大领导人和外长评论《港区国安法》与相关应对措施表达不满。

声明中提到此法「针对的只是极少数严重危害国家安全的行为和活动，得到广大香港居民广泛拥护和国际社会绝大多数成员的理解与支持」。

声明称加拿大等西方国家出台的任何「错误」举措都绝不会影响香港国安法的实施，还用成语「蚍蜉撼树、螳臂当车」回呛。

邹宗翰/张慈 (综合报导)

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