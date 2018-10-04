不满中国占便宜 美拟退万国邮政联盟

(德国之声中文网) 白宫官员在週三 (10/17) 表示，美国将启动程序退出万国邮政联盟 (UPU)。当局指联盟允许其他国家邮递至美国时享受低廉邮费，对美国物流公司不公平，损害该国邮政业务。

退出万国邮政联盟的程序需时以年计，华府将与联盟重新洽商新的协议。白宫发言人桑德斯在声明中指，谈判仍有迴旋馀地﹕「如果谈判成功，行政单位将会撤销退出联盟的公告，继续留在联盟内。」

拥有144年历史的万国邮政联盟在1874年成立，总部设于瑞士，是联合国辖下协调各国之间邮政政策的机构。在联盟的邮政系统下，外国商家可用优惠价运送2公斤或以下的小型邮包到美国。

有白宫官员指，该协议变相为大量假冒商品和麻醉药品提供运费补贴，并特别针对中国。当局称中国运往美国的小型包裹甚至还比美国国内邮费便宜40%到70%，导致邮政部门每年损失300万美元，退出联盟是为了纠正这种扭曲的经贸现象。

有人欢喜有人愁

万国邮政联盟总干事比沙尔侯赛因 (Bishar Hussein) 表示，他将于下週与美方官员商讨此事。「万国邮政联盟承诺会继续与192个成员国共同努力，达至国际协作的目标，并确保条约向所有人提供最佳服务。」

美国许多网购人士都会低邮费之便採购国外商品，消息传出后，网上邮递供应商Stamps.com股价应声急跌近9%。

但这次决定中也有受益者--包括网购平台亚马逊等美国物流企业，多年来都要求美国政府降低邮费，增加与海外邮政服务的竞争力。美国全国製造商协会也曾批评万国邮政联盟协议过时，声称会导致来自中国的危险物品运入美国。

中美贸易战正值白热化阶段，这次举动被视为特朗普政府进一步中国施压。特朗普上任以来已接连退出多个国际组织和协定，例如巴黎气候协定、伊朗核协议等等，指控它们损害美国利益。

李芊/夏立民 (美联社、路透社)