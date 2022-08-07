不止能源：德国出口导向型经济危机四伏

（德国之声中文网）过度解读片段式经济数据是要冒很大风险的，从德国最新出口数据就能看出这一点。

今年6月德国出口总量达到了创纪录的水平，但是经济学家都提醒人们，造成这一现象的主要是飙升的价格和严重的通货膨胀，而不是因为德国出口形势大好。

德国是一个出口大国，仅次于世界出口冠军中国和亚军美国。

然而人们越来越担心，依赖于出口的德国经济在过去几年中受到一系列国际大事件的影响，比如美中贸易战以及西方与中国之间日益激烈的对峙，新冠疫情对供应链造成的冲击，还有今年的乌克兰战争。

“德国制造”的荣耀面临终结？

“我认为世界上没有一个经济体比德国更容易受到全球化局势变化的影响”，德国法兰克福大学政治学教授诺尔克（Andreas Nölke）在接受德国之声采访时表示。

诺尔克在著作《出口主义：德国的毒品》（Exportism: The German drug）中指出，德国过分沉迷于自己强大的出口基础，需要一种新的经济模式来适应已经发生变化的全球经济环境。

“德国是从全球化中受益最多的国家之一，这个时期从上世纪90年代开始，可能持续到全球金融危机结束之后不久”，诺尔克分析道，“但是现在你可以看到，跟全球化程度相关的数据呈现缓慢但是稳定下降的趋势。我认为德国面临着困境。”

今年5月，德国出现了30多年来的首次贸易逆差，也就是说在这个月中，德国进口的商品总量多于出口。

宏观经济学家卡斯滕·布热斯基（Carsten Brzeski）指出，乌克兰战争使人们熟知的德国经济模式走向了终结——因为这种模式是建立在进口廉价能源、出口工业产品的基础上，并且需要一个日益全球化的世界作为大环境。

围绕天然气的博弈

在过去几十年里，作为欧洲最大经济体的德国对于俄罗斯能源存在巨大依赖性，但是战争迫使人们不得不重新调整战略。当欧盟急于大幅减少从俄罗斯进口能源，俄罗斯本身也在削减供应的同时，德国很多大型出口产业都在思考，如果没有长期以来依赖的相对廉价的能源，他们将如何维持生存。

根据德国工商大会（DIHK）最近对3500家企业进行的一项问卷调查，由于能源价格上涨，16%的受访公司已经在缩减生产规模或者部分停止业务运营。

德国商业银行（Commerzbank）上周表示，天然气供应危机可能会导致经济“严重衰退”，并将其后果与全球金融危机相提并论。

天然气价格暴涨 钢铁行业苦不堪言

德国工业中有一些能源密集型产业，比如化工产业，还有金属产品、焦化油和矿物油以及玻璃和陶瓷制造业，这些产业大多数都有一个共同点，那就是它们都是德国出口的主要驱动力。

在危机初始阶段，全球最大化工企业——德国巴斯夫（BASF）集团就表示，如果天然气供应量降至其需求的50%，那么公司可能将被迫停产。

今日俄罗斯，明日中国？

尽管能源危机形势严峻，但德国的出口导向型经济模式所面临的威胁其实来自多个因素，并不局限于乌克兰战争以及与之相关的全球能源危机。

另一个令人担忧的原因就是德国经济对于中国的依赖。中国仍然是德国最大的贸易伙伴——批评者认为在中国和西方之间关系不断恶化的背景下，并且考虑到和中国脱钩可能会成为政治和经济上的迫切任务，这一局面是无法接受的。

诺尔克指出：“目前来看，很明显德国工业的很大一部分是非常依赖中国市场的。如果双方发生严重对抗，这部分产业将会面临巨大的麻烦。”

其实能源危机只是德国所面临的诸多威胁中的一个。对于德国出口产业大军来说，未来几年最大的挑战就是：证明“德国制造”仍然是品质的象征，而不是危机的来源。

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