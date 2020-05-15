“不欢迎华人”的法式餐馆被米其林除名

（德国之声中文网）上周，德国之声中文网曾报道，位于杜塞尔多夫的法式餐馆 "Im Schiffchen"的店主、星级厨师布尔格伊（Jean-Claude Bourgueil）在脸书上贴出的恢复营业的告示中写下： "本店将于周五重新营业，现阶段只开放小餐厅。华人免进。"

很多人对这条告示表示震惊，一名用户留言写道："Im Schiffchen应该感到羞耻。布尔格伊的言论简直就是病态的表现，懦夫和骗子。"

事后布尔格伊曾在餐馆的脸书官方账号上以及通过接受媒体采访而试图为自己的言论做出解释，以望息事宁人。他表示，说这番话"欠考虑"，"表达完全错误"等等。他说，他完全无意伤害中国人民，这番话是说给中国"独裁者"和"强权"的。但是事与愿违。

法裔星级厨师布尔格伊

上周五（5月15日）米其林指南微信官方账号发表声明。声明中称，针对位于德国杜塞尔多夫的"Im Schiffchen"餐厅主厨 Jean-Claude Bourgueil的歧视性言论，米其林指南表示强烈谴责。"我们绝不容忍任何形式的种族歧视言论。一直以来，米其林指南推荐的餐厅向所有人开放，无论其国籍、文化背景和性别"。声明中称，米其林指南决定，"立即从官方网站的推介榜单上移除'Im Schiffchen'餐厅"。

目前，在米其林指南官网上已经找不到杜塞尔多夫的这家餐馆的信息。

据维基百科中的词条显示，1977年， 布尔格伊接管并开始经营高档餐厅 "Im Schiffchen"。这家餐厅从2007年至2018年被米其林指南评为两星。2018年，这家餐馆同另一家名为"Enzo"的餐馆合并。次年，米其林对新餐馆"Im Schiffchen by Enzo"的评级降为一星。当时布尔格伊在接受地方媒体采访时说："我已经70岁了，我做了一辈子的烹饪。现在体力越来越不如从前了。不过烹饪依旧让我感到乐趣十足。我很高兴，我的餐馆面积变小了，现在只有一份菜单，座位数量也从以前的80座减少到40座。"