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不来梅是德国最小的联邦州、德国第二大港口城市和第五大工业城市。不来梅的支柱性产业包括食品加工、航天航空、航运物流、汽车制造、贸易、新能源等行业。不来梅州由不来梅和往北60公里以外的不来梅哈芬两个城市组成。
云达不来梅体育俱乐部，其最知名的部门是它的职业足球队，现在为德国足球甲级联赛中的一支参赛球队。
德国不来梅和下萨克森两个州提出一项动议: 将公民携带刀具及武器禁区扩展至购物中心、火车站、大型活动举办地等。联邦参议院本周将予以讨论。但即使落实，估计也需数年。
选项党籍联邦议员马格尼茨（Frank Magnitz）周一晚遭到数名蒙面人暴打，头部严重受伤，被送往医院。警方相信这一暴力行为具政治背景。
不来梅难民局多年来"错误"批准了超过1000名的难民身份。检察机关已启动对6个关键人物的刑事调查。负责难民事宜的联邦内政部长泽霍费尔也出面检讨。
今后为高风险赛事而出动更多警察值勤，其部分费用德甲联赛将有义务承担。
在德国，小学教师几乎是女性一统天下。为此不来梅州启动了“租用男教师”项目。该州20%的小学只有清一色的女教师。
一项最新调查显示：德国四年级学生的德语和数学水平与五年前相比大幅下降。北威州倒数第三，只有柏林和不来梅更差。专栏作者张丹红对此毫不感到奇怪。
周一的德语媒体既关注了中国的政坛，也聚焦中国的经济。不来梅《威悉河信使报》指出，上台已5年的习近平展开的反腐运动引来了不少来自高层的不满。《资本》杂志的一篇文章则做出分析，面对中国的收购热潮，德国究竟应该担忧些什么。
一家来自不来梅的中型企业不仅在争夺伽利略项目订单的过程中击败了欧洲巨头，而且还计划凭借在太空推广电力驱动而继续充当市场的先驱者。德国之声记者走访了这一家族企业。
你知道名扬四海的贝克牌啤酒，它的产地是德国的不来梅吗？你知道德国人消费啤酒与其它地方有什么不同吗？
严格禁止大麻，对于司法机关来说，是一件劳民伤财，但收效欠佳的事情。有鉴于此，德国政界新近又开始了一轮是否应让大麻合法化的讨论。
不来梅港的小学生用报纸和纸板建造了一只5米长的大船。这艘“报纸鸭”成功地进行了首航。
即便是不来梅也无法阻止拜仁的继续前行。帕德博恩在法兰克福的比赛俨然就是降级的样子。
德国的不来梅大教堂已经成为恐怖分子的潜在袭击目标之一。上周末，那里拉起了恐怖袭击的警报。可靠消息显示，袭击者可能已经掌握大量武器弹药，但下落仍然不明。
“德国选项党（AfD）”是否会成为一个新的右翼政党？德国之声评论员Kay-Alexander Scholz认为，出于各种原因，这一问题目前尚无答案。
不来梅造船厂的建议虽然有些苛刻，但最终结果还是令人满意的。为了进行技术改进，船体必须要切掉一部分。在全新的机房里，已经驾驶这艘船七年的船长不得不从头学起。
不管是创新的大型游艇，还是小型休闲游艇，无论是危机前还是危机后，市场对豪华游艇的需求一直都很旺盛。这对于不来梅的德莱特曼斯来说，当然是求之不得的好事了。
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