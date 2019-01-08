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不来梅是德国最小的联邦州、德国第二大港口城市和第五大工业城市。不来梅的支柱性产业包括食品加工、航天航空、航运物流、汽车制造、贸易、新能源等行业。不来梅州由不来梅和往北60公里以外的不来梅哈芬两个城市组成。
云达不来梅体育俱乐部，其最知名的部门是它的职业足球队，现在为德国足球甲级联赛中的一支参赛球队。
选项党籍联邦议员马格尼茨（Frank Magnitz）周一晚遭到数名蒙面人暴打，头部严重受伤，被送往医院。警方相信这一暴力行为具政治背景。
不来梅难民局多年来"错误"批准了超过1000名的难民身份。检察机关已启动对6个关键人物的刑事调查。负责难民事宜的联邦内政部长泽霍费尔也出面检讨。
今后为高风险赛事而出动更多警察值勤，其部分费用德甲联赛将有义务承担。
一家来自不来梅的中型企业不仅在争夺伽利略项目订单的过程中击败了欧洲巨头，而且还计划凭借在太空推广电力驱动而继续充当市场的先驱者。德国之声记者走访了这一家族企业。
你知道名扬四海的贝克牌啤酒，它的产地是德国的不来梅吗？你知道德国人消费啤酒与其它地方有什么不同吗？
严格禁止大麻，对于司法机关来说，是一件劳民伤财，但收效欠佳的事情。有鉴于此，德国政界新近又开始了一轮是否应让大麻合法化的讨论。
不来梅港的小学生用报纸和纸板建造了一只5米长的大船。这艘“报纸鸭”成功地进行了首航。
德国的不来梅大教堂已经成为恐怖分子的潜在袭击目标之一。上周末，那里拉起了恐怖袭击的警报。可靠消息显示，袭击者可能已经掌握大量武器弹药，但下落仍然不明。
“德国选项党（AfD）”是否会成为一个新的右翼政党？德国之声评论员Kay-Alexander Scholz认为，出于各种原因，这一问题目前尚无答案。
不管是创新的大型游艇，还是小型休闲游艇，无论是危机前还是危机后，市场对豪华游艇的需求一直都很旺盛。这对于不来梅的德莱特曼斯来说，当然是求之不得的好事了。
不来梅州是德国最小的联邦州。贸易和海上运输为这里来带来了财富。《不来梅的城市乐手》雕塑是不来梅的标志。
古利特事件暴露了一个问题：许多艺术收藏家都购买过从犹太人那里掠夺来的艺术品。这样的艺术品一部分进了博物馆。在对自己的馆藏进行了调查后，不来梅艺术展馆现在就调查结果举办了一个展览。
德甲第7轮比赛中，只有卫冕冠军拜仁队继续扩大战果并巩固了榜首地位。其它各队均表现不佳，给排名增加了意想不到变数。
德国每年要进口5万吨棉花，其中很多都要在不来梅港的格尔哈德·路德维希仓库进行中转。欧洲的棉花价格都是通过不来梅的交易中心来制定，同时质量检测也在此进行。然而，欧洲的纺织企业的压力却越来越大。
来自印度尼西亚的少女萨拉姆正在编织毛衣，为寒冷的德国冬天作准备。在织毛衣和学习德国的过程中得到了伊尔姆特劳德·希克尔的帮助，这位不来梅人和她结成了语言学习伙伴关系，萨拉姆也在德国慢慢找到了家的感觉。
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