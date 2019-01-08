不来梅是德国最小的联邦州、德国第二大港口城市和第五大工业城市。不来梅的支柱性产业包括食品加工、航天航空、航运物流、汽车制造、贸易、新能源等行业。不来梅州由不来梅和往北60公里以外的不来梅哈芬两个城市组成。

云达不来梅体育俱乐部，其最知名的部门是它的职业足球队，现在为德国足球甲级联赛中的一支参赛球队。