不服国际法庭判决 华府撤销美伊条约

（德国之声中文网）國際法庭日前宣布以全票通过裁决，责令华盛顿必须取消對伊朗制裁措施中涉及的药品、医疗服务、食品及农产品禁运。在今年5月退出伊朗核协议后，特朗普于8月份实施了第一轮对伊制裁；第二轮制裁预定11月实施。

就在国际法庭判决公告后数小时，华盛顿宣布撤销《美伊友好条约》。美国国务卿蓬佩奥表示﹕「坦白说，其实它已经过期了39年。」

两国在1955年签订《美伊友好条约》，建立双边经贸关係和领事权。即使1979年伊斯兰革命后两国关係转趋紧张，条约仍然继缤实施。美国毁约将令两国关係进一步恶化。

「伊朗在滥用国际法庭以达至其政治和宣传目的，他们的案件没有为其带来好处。」他说国际法庭的判决正好成为解除条约的契机﹕「它正好给了我们一个合适的时机，来证明（条约）有多荒谬。」

德﹕與美殊途同歸

正在访问美国的德国外交部长马斯（Heiko Maas）与蓬佩奥会面后表示，德国在伊朗问题上与美国目标一致。「我们与美国追求相同的目标，只是路线不一样。」

他强调德国同样担忧伊朗的弹导导弹项目，也认同伊朗应该从叙利亚撤军。但他警告解除核协议会有更大祸害﹕「这会导致该区引发危险的军事冲突。」

美国退出伊朗核协议之际，欧盟一直希望力挽狂澜，正在研究另订法律协议，以避开美国制裁令跟伊朗维持经贸关係。

美伊条约﹕国际法庭判决依据

国际法庭是联合国負責处理国际纠纷的司法机构，其裁决有约束力，但不具执法能力。美国和伊朗过去都曾对其裁决置若罔闻。

這次国际法庭认为，美国制裁伊朗违法了两国于的《美伊友好條約》，而在法院就该事件彻底作出澄清之前，美国不能启动对伊朗的制裁。

判決指出，对人類生存必需物资的禁运「有可能严重损害伊朗境内个人的健康与生命」；对飞机配件的禁运也「对伊朗境内民航安全及乘客的生命构成潜在危险」。

不过，国际法庭相关的程序何时开始，目前还是未知数。就经验看，国际法院的司法程序会持续数年。

李芊／夏立民（美聯社、法新社）