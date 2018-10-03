 不服国际法庭判决 华府撤销美伊条约 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2018

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时政风云

不服国际法庭判决 华府撤销美伊条约

联合国国际法院以美國違反《美伊友好条约》為由，下令美国取消对伊制裁。华盛顿反应激烈，随即撤销这份实施了63年的条约，美伊关係恐怕雪上加霜。

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

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联合国国际法院下令，美国必须取消对伊朗的"人道"物资制裁。对于该裁决，伊朗表示欢迎；美国则表示不会依据裁决行事。(03.10.2018)

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼在纽约表示，为了挽救与伊朗签署的核协议，欧盟准备成立一个机构来回避美国对伊朗的制裁。 (25.09.2018)

美国宣佈退出伊核协议后，法国总统马克龙接受《德国之声》专访。他表示支持和伊朗扩大协议内容，也说欧洲要负起挽救多边主义的责任。 (10.05.2018)

（德国之声中文网）國際法庭日前宣布以全票通过裁决，责令华盛顿必须取消對伊朗制裁措施中涉及的药品、医疗服务、食品及农产品禁运。在今年5月退出伊朗核协议后，特朗普于8月份实施了第一轮对伊制裁；第二轮制裁预定11月实施。

就在国际法庭判决公告后数小时，华盛顿宣布撤销《美伊友好条约》。美国国务卿蓬佩奥表示﹕「坦白说，其实它已经过期了39年。」

两国在1955年签订《美伊友好条约》，建立双边经贸关係和领事权。即使1979年伊斯兰革命后两国关係转趋紧张，条约仍然继缤实施。美国毁约将令两国关係进一步恶化。

「伊朗在滥用国际法庭以达至其政治和宣传目的，他们的案件没有为其带来好处。」他说国际法庭的判决正好成为解除条约的契机﹕「它正好给了我们一个合适的时机，来证明（条约）有多荒谬。」

USA | US-Außenminister Pompeo empfängt Deutschlands Außenminister Maas (Reuters/K. Lamarque)

德国外交部长马斯（Heiko Maas）10月3日与美国务卿蓬佩奥会面。

德﹕與美殊途同歸

正在访问美国的德国外交部长马斯（Heiko Maas）与蓬佩奥会面后表示，德国在伊朗问题上与美国目标一致。「我们与美国追求相同的目标，只是路线不一样。」

他强调德国同样担忧伊朗的弹导导弹项目，也认同伊朗应该从叙利亚撤军。但他警告解除核协议会有更大祸害﹕「这会导致该区引发危险的军事冲突。」

美国退出伊朗核协议之际，欧盟一直希望力挽狂澜，正在研究另订法律协议，以避开美国制裁令跟伊朗维持经贸关係。

Den Haag Internationaler Gerichtshof ICJ Entscheidung Bolivien Chile (Getty Images/AFP/J. Lampen)

国际法庭不具执法权，令其难以应对不服裁决的国家。

美伊条约﹕国际法庭判决依据

国际法庭是联合国負責处理国际纠纷的司法机构，其裁决有约束力，但不具执法能力。美国和伊朗过去都曾对其裁决置若罔闻。

這次国际法庭认为，美国制裁伊朗违法了两国于的《美伊友好條約》，而在法院就该事件彻底作出澄清之前，美国不能启动对伊朗的制裁。

判決指出，对人類生存必需物资的禁运「有可能严重损害伊朗境内个人的健康与生命」；对飞机配件的禁运也「对伊朗境内民航安全及乘客的生命构成潜在危险」。

不过，国际法庭相关的程序何时开始，目前还是未知数。就经验看，国际法院的司法程序会持续数年。

李芊／夏立民（美聯社、法新社）

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