不是“中国传声筒” 美国之音回应白宫指控

（德国之声中文网）上周五（4月10日），美国之音电台台长贝内特（Amanda Bennet）在未特别点名美国政府的情况下发表声明说，美国之音对中国政府和中国官方媒体有关新冠病毒的大量信息进行了"彻底的反驳"。

此前白宫曾表示，美国之音通过在Twitter上播出中国中部城市武汉解封庆祝活动的视频，沦为北京政府的"传声筒"。特朗普政府抱怨说："美国之音经常为美国的对手而不是为美国人民说话。……新闻记者应该报道事实，但美国之音却反帮北京加强宣传。"

美国保护记者委员会称白宫的指控"令人发指"，并指责华盛顿政府破坏美国之音在全球的工作。

由于不满美国媒体对中国疫情的报道，中国政府于2月和3月驱逐了数名美国记者，并对外国驻华记者的报道加强了限制措施。美国之音的记者也受到这些新限制的影响。

新冠病毒危机期间，中美关系紧张局势加剧。特朗普及其副手彭斯（Mike Pence）多次将新冠病毒称为"中国病毒"也是加剧两国冲突的原因之一。美国政府还指责北京掩盖该病毒在去年年底首次出现的事实。此外，华盛顿政府也对中国感染和死亡病例的统计数据表示怀疑。根据北京的官方信息，自去年12月以来，中国共有3000多人死于冠状病毒。而美国报告的死亡人数已经超过18000人。

李京慧/石涛 （法新社）