“不明飞行物”层出不穷：美加接连击落 中国也有发现

（德国之声中文网）“我下达了击落一个不明飞行物的命令，因为它侵犯了加拿大的领空”，加总理特鲁多2月11日在推特上发文表示。此前，北美空防司令部（NORAD）刚发布消息称，在美军击落阿拉斯加上空的飞行物之后，又在加拿大北部的高空侦测到另一个飞行物。

对飞行物残骸进行分析

特鲁多强调，为执行这次在加拿大西北部育空地区（Yukon）的任务，加美各出动了一架战斗机，而负责向飞行物开火的是美军F-22战斗机。“加拿大军方现在将寻找到飞行物残骸，并对其进行分析。”特鲁多还表示，他已经就此事宜和美国总统拜登进行了商谈。

2月10日，美国政府在解释为何将阿拉斯加上空的飞行物击落时表示，该飞行物威胁到民航安全。目前不清楚该飞行物来自哪里，服务于什么目的。

中国日照海域也出现不明飞行物？

2月12日，中国媒体报道了在山东日照附近海域“发现不明飞行物，正准备击落”的消息。青岛即墨区海洋发展局证实了这一消息，并提醒相关地区的渔民，如有降落物落在渔船附近，请协助拍照取证；如条件允许，请协助打捞。

目前尚不清楚这具体是什么飞行物，不过关于#官方准备击落山东海域不明飞行物#的话题在周日登上了新浪微博的热搜榜，引起中国网友的热议。比如“来而不往非礼也”、“感谢美国做的示范，我们击落了也一定要高调报道”等类似内容的网友留言都成为热门评论。

“气象气球”还是“间谍气球”？

这一系列事件都令人联想起一周之前进入美国领空、后来被美军击落的中国气球。

中国否认通过该气球对美国实施间谍行动，并称那只是一个民用的气象气球，因偏离飞行轨迹才误入美国领空。美方则多次驳斥这一说法，坚持称之为间谍气球。

根据美国政府透露的消息，日前在阿拉斯加领空被击落的飞行物大小基本相当于一辆小轿车，比之前发现的中国气球要小得多。根据初步的调查发现，这个不明飞行物应该是无法自我操纵移动的。

蒙大拿领空短暂关闭

与此同时，美国因为又发现一个“飞行物”而暂时关闭了蒙大拿州的领空。美国联邦航空管理局（FAA）表示，这么做是为了“支持国防部的行动”。随后美国又重新开放了相关领空，并称那只是“雷达异常”，并未找到相关物体。

（德新社、路透社）

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