不敌竞争 欧洲汽车零部件供应商面临穷途末路

面对内燃机停产和中国竞争加剧的双重冲击，欧洲汽车零部件供应商纷纷宣布减产计划，裁员人数不断攀升，给即将举行的欧盟大选蒙上了一层阴影。

（德国之声中文网）艾姆鲁拉·卡拉卡（Emrullah Karaca）在过去的20年里一直从事制动器的制造工作，但现在他正在学习改行组装热泵，因为他所在的德国北部吉夫霍恩镇（Gifhorn）的大陆集团（Continental）工厂即将关闭。

据大陆集团称，为了保持成本的“竞争力”，位于吉夫霍恩镇的汽车零部件生产将于2027年结束，转移到克罗地亚、捷克共和国和威尔士。大陆集团将在全球范围内裁减约7000个工作岗位。

对于49岁的卡拉卡来说，搬迁意味着重新开始职业生涯。他是德国的支柱产业之一、汽车行业供应商中越来越多受到裁员海啸打击的工人之一。

面对内燃机停产和中国竞争加剧的双重冲击，博世、采埃孚（ZF）和韦巴斯托（Webasto）等欧洲供应商都宣布了减产计划，裁员人数不断攀升，给即将举行的欧洲议会大选蒙上了一层阴影。

布鲁塞尔已承诺采取更多措施来促进欧盟汽车业的发展，并应对来自亚洲竞争对手廉价推销的不公平竞争。

但欧盟计划从2035年起禁止销售新的化石燃料汽车，这意味着一些工作岗位将不可避免地变得多余。

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从100人减到10人

位于吉夫霍恩的大陆集团工厂即将关闭，这促使卡拉卡和在那里工作的其他800名员工开始在新的领域接受再培训。

当地的一家供热系统公司Stiebel Eltron提议接管该工厂，并保留部分员工，以备将来生产之需。

卡拉卡说：“刹车或热泵，对我来说都是一样的。”

长期以来，生产排气管、大灯、变速箱或制动器一直是稳定的工作，仅德国的供应商就雇用了约27万人。

但是，他们所擅长的技术已经过时，而电动汽车的制造过程是一项劳动密集程度较低的工作。

路德维希港大学商学教授伦普（Jutta Rump）说：“如果今天生产普通发动机需要100人，那么生产电动机只需要10人。”

在吉夫霍恩，Stiebel Eltron公司为大陆集团约300名员工提供了进一步就业的机会。另外100名员工可能在附近为铁路公司供货的西门子工厂找到工作。

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并非所有行业都缺人

剩下的工作岗位面临着来自中国竞争对手的越来越大的压力，这些竞争对手正在争夺越来越大的市场份额。

据咨询公司罗兰贝格称，中国电池制造商宁德时代已在短时间内成长为全球第三大汽车配件供应商。目前该行业的领头羊仍是德国博世。

根据德国汽车制造商协会（VDA）的一项研究，在德国，该行业三分之一的公司计划在未来几年将部分生产转移到国外以降低成本。

位于德国西部萨尔路易斯的福特汽车工厂已经裁掉3400名工人。工厂关闭后，当地的供应商网络也将随之失业。这些供应商的工人在3月份举行了为期6天的罢工，以争取更好的裁员条件。

其中，受雇于福特供应商李尔公司的33岁的托内特（Luca Thonet）说，他希望留在这个靠近法国边境的地区。

他对法新社说：“但该地区几乎已经没有产业了，其他工厂的情况也不是很好。”

托内特以德国第二大汽车零部件供应商采埃孚为例，该公司已宣布关闭其国内市场的两个工厂。

采埃孚劳资委员会担心，约有12000个工作岗位可能被裁减，其中有一些就在萨尔路易斯地区。

德国可能正面临工人短缺问题，但并非所有行业都受到同样的影响。

在信息技术、产品开发或销售领域的确“缺乏合格的人才”。 伦普教授表示，”生产部门并非如此。”

（法新社）

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