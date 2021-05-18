不敌岁月：厄瓜多尔奇迹达尔文拱门坍塌

乘船游历厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛游客惊报，亲见著名的地质奇迹“达尔文拱门”（ Darwin's Arch）坍塌于大洋之中。这个奇特岩石构造以英国博物学家查尔斯·达尔文命名。后人常将其媲美于巴黎凯旋门。
（德国之声中文网） 厄瓜多尔环境部通报说，"自然侵蚀 "导致加拉帕戈斯群岛（Galapagos）“达尔文拱门”坍塌。
周二（5月18日）公布的图片显示，立于该太平洋群岛最北端岛屿沿岸的这一胜迹只剩下两根岩柱。该群岛距南美大陆1000公里。
这座标志性的拱门是著名潜水地，在此，潜水者常能与海龟、鲸鲨、蝠鲼和海豚相遇。潜水网站Scuba Diver Life通报说，当地时间周一将近中午时分，一艘潜水船上的游客恰遇塌方，但无人受伤。
该岩石构造以英国科学家查尔斯-达尔文的名字命名。1835年，达尔文乘坐“贝格尔号”（HMS Beagle）勘探船访问它所在的加拉帕戈斯群岛，并通过研究当地提出了进化论。
1978年，联合国教科文组织宣布该地区为世界自然遗产。加拉帕戈斯群岛由234个岛屿、海湾和岩石组成，拥有地球上其它地方所没有的独特动、植物。群岛中只有4座岛上有人烟，居民数量约3万。
这个海洋保护区位于三大洋流交汇处，联合国教科文组织网站称它是一个独特的 "活博物馆和进化展示"。
去年，联合国教科文组织的一个咨询机构--国际自然保护联盟（IUCN）对加拉帕戈斯群岛附近 "存在大量来自不同国家的工业化捕捞船 "发出警报。
达尔文拱门曾有18米（59英尺）高，矗立在达尔文岛一公里外的水下高原之上，给潜水者提供了攀住岩石、观赏海洋奇物的机会。
根据生物多样性保护规定，该处不允许人们上岸。
因其形状，该拱门常被与巴黎的凯旋门相媲美。
（埃菲社，法新社）
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150年前，也就是1859年11月24日，英国自然科学家查尔斯·达尔文发表了具有划时代意义的《物种起源》一书，这一天被认为是进化论创立的日子。他多少有点儿偶然地发现了生物在地球历史的长河中不断进化的现象。这一发现是科学史的一次革命。达尔文也因此被认为是人类历史上最重要的学者之一。这是达尔文年轻的时候自己也没有料到的。
厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛拥有丰富的渔业资源，近年来吸引了大量中国远洋渔船。虽然这些渔船并未闯入厄瓜多尔的200海里专属经济区，但是该国一些环保人士依然担心，“合法”的捕鱼行为也有可能破坏当地脆弱的生态环境。