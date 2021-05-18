 不敌岁月：厄瓜多尔奇迹达尔文拱门坍塌 | 科技环境 | DW | 18.05.2021

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科技环境

不敌岁月：厄瓜多尔奇迹达尔文拱门坍塌

乘船游历厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛游客惊报，亲见著名的地质奇迹“达尔文拱门”（ Darwin's Arch）坍塌于大洋之中。这个奇特岩石构造以英国博物学家查尔斯·达尔文命名。后人常将其媲美于巴黎凯旋门。   

Ecuador Galapagos Inseln Darwin's Arch

达尔文拱门曾是加拉帕戈斯著名的地标

德国之声中文网） 厄瓜多尔环境部通报说，"自然侵蚀 "导致加拉帕戈斯群岛（Galapagos）“达尔文拱门”坍塌。   

 周二（5月18日）公布的图片显示，立于该太平洋群岛最北端岛屿沿岸的这一胜迹只剩下两根岩柱。该群岛距南美大陆1000公里。   

 这座标志性的拱门是著名潜水地，在此，潜水者常能与海龟、鲸鲨、蝠鲼和海豚相遇。潜水网站Scuba Diver Life通报说，当地时间周一将近中午时分，一艘潜水船上的游客恰遇塌方，但无人受伤。  

该岩石构造以英国科学家查尔斯-达尔文的名字命名。1835年，达尔文乘坐“贝格尔号”（HMS Beagle）勘探船访问它所在的加拉帕戈斯群岛，并通过研究当地提出了进化论。  

1978年，联合国教科文组织宣布该地区为世界自然遗产。加拉帕戈斯群岛由234个岛屿、海湾和岩石组成，拥有地球上其它地方所没有的独特动、植物。群岛中只有4座岛上有人烟，居民数量约3万。   

BG Charles Darwin | Abstammung des Menschen und die Selektion in Bezug auf das Geschlecht

达尔文在其1839年出版的《贝格尔号游记》勾勒的雀类图

这个海洋保护区位于三大洋流交汇处，联合国教科文组织网站称它是一个独特的 "活博物馆和进化展示"。 

 大量捕鱼船 

 去年，联合国教科文组织的一个咨询机构--国际自然保护联盟（IUCN）对加拉帕戈斯群岛附近 "存在大量来自不同国家的工业化捕捞船 "发出警报 

 达尔文拱门曾有18米（59英尺）高，矗立在达尔文岛一公里外的水下高原之上，给潜水者提供了攀住岩石、观赏海洋奇物的机会。  

根据生物多样性保护规定，该处不允许人们上岸 

因其形状，该拱门常被与巴黎的凯旋门相媲美 

 

埃菲社，法新社

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