不敌北京压力? 荷在台办事处下架更名影片

(德国之声中文网) 根据中央社，荷兰在台办事处今日(4月30日)证实从脸书上下架更名影片。此举是否源自北京压力引起关注。

影片中荷兰代表纪维德 (Guy Wittich)宣布，办事处业务在过去几年扩展许多新领域，因此即日起将过去名称「荷兰贸易暨投资办事处」（Netherlands Trade & Investment Office）简化为「荷兰在台办事处」（Netherlands Office Taipei）。

影片27日晚上7时在荷兰贸易暨投资办事处脸书粉丝团发布，在台湾引起热烈讨论并受到媒体广泛报导，认为是「台荷关系重大进展」。

不过荷兰此举却引起中方不满，官媒《环球网》28日报导，中国驻荷兰大使馆对此表示严重关切，要求荷方作出澄清，并向对方提出严正交涉。

报导中，大使馆强调:「台湾问题涉及中方核心利益，坚持一个中国原则是发展中荷关系的政治基础。」

不久后这个影片就在脸书下架。中央社记者询问荷兰在台办事处，得到回复说，这段视频本来就只打算放在脸书上一天。

办事处表示，今年因为疫情的影响，庆祝荷兰国庆国王节方式有变，决定透过网路发信息，并在酒会常规时间晚上7点首播一段预录的视频。

办事处说：「我们会提前把链接发给所有的联系人，让他们观看直播，希望能同时享受与我们连结的感觉。」

影片中说了什么?

在视频中的5分钟的讲话中，荷兰办事处负责人纪维德表示，虽然新冠肺炎疫情全球延烧，但台荷情谊深化，「荷兰贸易暨投资办事处」名称简化为「荷兰在台办事处」是「少一点、多很多」。

此外，纪维德还表示荷兰在台办事空运国花郁金香来台，感谢台湾第一线医护人员，同时他也分享，2019年双边贸易额激增41%，达到78.89亿美元，使荷兰跃升台湾全球第10大贸易伙伴。

中国威胁报复

《环球时报》英文网28日也报导，中国网民对荷兰此举感到不满，呼吁中国企业立即停止向荷兰出口医疗用品，并透过抵制所有荷兰产品，取消赴荷旅游计划等方式报复。

中国外交学院国际关系教授李海东也警告，中国可能会考虑暂停向荷兰提供医疗用品，并叫停与荷兰的一些贸易项目和国民交流，以警告该国。

他对《环球时报》记者表示，荷兰决定改变对台办事处的名称，可能会引发其他欧洲国家仿效。他说:「无论该办事处在台湾岛内如何开展活动，都不会改变台湾是中国的一部分这一事实。

事实上，澳大利亚、英国、日本与荷兰过去几年也都更改了在台办事处的名称。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)