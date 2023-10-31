不撒幣了 中國為何減少南太平洋島國金援？

（德國之聲中文網）澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）週二（10月31日）發佈一份最新報告顯示，雖然中國與美國和澳洲等國在南太平洋地區的影響力爭奪正在加劇，但數據顯示，中國已減少對南太平洋島國的援助，並只將援助給予自己的邦交國。

根據報告統計，自2008年以來，中國向太平洋地區提供的39億美元援助，主要針對與北京有正式外交關係的國家：其中包括庫克群島、斐濟、密克羅尼西亞、紐埃、巴布亞新幾內亞和薩摩亞。

美聯社分析，中國援助下降的主要原因是太平洋國家政府對中國貸款缺乏興趣，因為包括東加在內的太平洋國家，在向中國貸款之後負債累累。美國先前也曾警告說，中國資金是貧窮國家的債務陷阱，威脅到它們的主權。

報告發現，中國目前只是南太平洋地區第3大援助方，落後於提供了40%援助金額的澳洲，以及亞洲開發銀行（ADB）。而自2008年以來，中國對該地區的援助貢獻一直是在9%左右。

洛伊研究所研究員杜克（Riley Duke）告訴美聯社，非常明顯的趨勢是，太平洋地區政府對中國貸款，特別是基礎設施貸款的興趣已經下降，這顯示中國已在援助的競爭中被其他國家擊敗。

中國援助轉向「小而美」？

不過，報告也指出，由於中國只向⼀部分太平洋國家提供官方發展融資（ODF），因此中國援助在這些國家仍發揮巨⼤的作⽤。例如，在庫克群島、薩摩亞、東加和⽡努阿圖4國，中國ODF佔當地的近20%，顯示北京已成為這些國家的第⼆⼤發展資⾦來源國。

然而，中國對南太平洋島國的援助在2016年達到頂峰後，就一直呈現下降趨勢。而貸款⽀出的下降，主要反映了太平洋島國的需求下降，以及傳統發展夥伴在提供替代融資⽅⾯的競爭加劇。

值得一提的是，這樣的現象並不只針對南太平洋地區，而是與中國海外開發貸款活動的全球緊縮趨勢⼀致。在疫情之後，中國基本上更是放棄了在海外進行⼤規模的基礎設施開發和融資計畫。

報告分析，在總體援助金額減少的同時，中國對南太地區的小型專案數量仍在持續增加，這顯⽰中國援助採⽤了「小而美」的新概念。

在2013年到2019年，也就是「⼀帶⼀路」 倡議提出後的前7年，中國在太平洋島國的援助計畫，平均規模達到了每筆4,000萬美元。然⽽近年來，中國在這些地區的援助項⽬平均規模，已⼤幅減少⾄平均每筆僅500萬美元左右。

2021年11⽉，中國國家主席習近平闡述了下⼀階段「⼀帶⼀路」倡議的原則，將主要關注點之⼀放在專案⾵險管理，並⿎勵中國企業及其監管機構在國際合作中優先考慮「⼩⽽美」的計劃。

本月稍早，在「一帶一路」十週年的第三屆高峰論壇上，習近平也不斷強調將以「高質量」為準則，推進標志性工程和多項「小型民生項目」。

援助減少不代表參與度降低

報告統計，⾃2020年新冠疫情爆發以來，中國對南太平洋島國的新融資更為減少。 2021年，中國給該地區的發展融資⽀出總額降⾄2.41億美元，低於疫情前每年2.85億美元的歷史平均值。與此同時，各國在疫情後對於該區域的援助呈現大幅增加。

但儘管如此，報告認為，中國在疫情後減少援助，並不意味著退出該地區的參與，⽽是意味著降低⾵險、鞏固政治關係和提⾼資本回報的援助策略轉變。例如，在2019年與台灣斷交後，中國增加了對索羅⾨群島和基⾥巴斯的援助，並投資了索羅門群島首都霍尼亞拉舉辦2023年太平洋運動會的體育場，以及一些衛生和健康中心項目。

台灣試圖抗衡中國影響力

數據顯示，作為僅次於中國的太平洋地區第⼆⼤⾮傳統援助國，台灣近期也減少了對該地區的ODF， 特別是在索羅⾨群島和基⾥巴斯兩國。因為這兩個國家在2019年外交上轉⽽承認中國、與台灣斷交。但是，台灣仍然是帛琉、⾺紹爾群島、吐⽡魯和諾魯等多個國家的重要捐助者。

報告認為，由於台灣承認其不可能與中國ODF的財務規模相對抗，因此策略性地確定了太平洋發展的特定領域。在這些領域，台灣相對較⼩的投資，就可以產⽣有意義的影響。例如，台灣方面重點關注在農業、衛⽣和⼯業等領域的援助，並強調與南太平洋島國之間的⼈⽂關係，以抗衡中國的影響⼒。

例如，報告指出，2020年諾魯幾乎所有貸款融資，都是來自台灣所提供的支持性貸款，以為該國國家航空公司購買新⾶機。此外，除了台灣提供的交通領域貸款外，諾魯收到的⼈類發展領域支出，也⼤⼤超過了基礎設施⽀出。

（洛伊國際政策研究所、美聯社）

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