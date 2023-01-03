不提“南海” 中国称中菲将友好协商处理“海上问题”

（德国之声中文网）1月4日下午，就任后首次访华的菲律宾总统马科斯与中国国家主席习近平举行了会谈。中国官媒新华社报道说，习近平强调，“中方愿同菲方继续以友好协商方式妥善处理海上问题，重启油气开发谈判”，马科斯表示，“菲方愿继续通过友好协商妥善处理海上问题，同中方重启油气开发磋商”。

据《马尼拉时报》报道，马科斯总统在动身前往中国前表示，他期待和习主席讨论双边和区域性政治安全问题，他的访问将为菲中关系掀开“新的篇章”。马科斯还表示，“南海主权争端的问题是不属于像菲律宾和中国这样两个友邦之间的问题。——为了两国的共同利益，我们将寻求解决这些问题”。

马科斯的南海立场是什么？

去年5月当选总统后，马科斯曾表示他将维护国际社会就有争议的南海问题对北京作出的裁决，并坚称他“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。

据法新社报道，在有报道称中国再度在南海无人礁进行扩建及填海工程后，马尼拉上个月已命令其军队加强在有争议水域的存在。

美国国务卿布林肯和美国副总统哈里斯分别于去年8月和11月访问菲律宾，并向马尼拉政府传递了“如果菲律宾在南中国海遭到攻击，华盛顿将会向菲律宾提供保护”的信号。

中国和菲律宾在南中国海问题上存在分歧，中国政府声称对几乎整个地区拥有主权。但是，2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决决定，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中方称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

马科斯的前任杜特尔特在执政期间搁置菲中在南海问题上的主权争议，以此换取来自中国的大量投资。

不提“南海”

新华社报道说，习近平和马科斯会谈后，“两国元首共同见证签署有关‘一带一路’、农渔业、基础设施、金融、海关、电子商务、旅游等合作文件”，但未透露这些文件的具体内容。

在去年11月在泰国曼谷举行的会晤中，中菲领导人同意尽快完成“南海行为准则”的相关谈判。在中国官媒有关“习近平同菲律宾总统马科斯举行会谈”的报道中没有提及“南海”，仅以“海上问题”作为暗示。

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