不接受拒绝！非洲国家要怒送德国2万头大象

（德国之声中文网）博茨瓦纳总统马西西（Mokgweetsi Masisi）表示，得益于物种保护，博茨瓦纳现在拥有超过 13 万头大象，比任何其他非洲国家都多。大象数量不断增长，已经出现了 “过剩”的状况。因此，博茨瓦纳已经向邻国安哥拉赠送了 8000 头大象。马西西说：“我们希望向德国赠送这样一份礼物……我们不接受拒绝。”他还表示：“德国人应该像你们试图告诉我们那样，与动物共同生活”，并补充说“我不是在开玩笑。”

大象也能造成破坏。马西西指出，民众会遭到大象袭击，也可能会被践踏致死，村庄遭到破坏，收成被毁。狩猎是控制大象数量的重要手段。若是将大象送到德国，它们须在野外自由生活。马西西总统说，他想 “了解德国联邦环境部长莱姆克（Steffi Lemke，绿党）对此有何看法。”

尽管如此，德国《明镜》杂志指出，这个非洲南部国家可能并非真想送2万头大象到德国，更可能是，希望通过这种方式来引起公众对禁令的关注。环境部长莱姆克的一位发言人表示，博茨瓦纳尚未就此事与该部门联系。

与象群共存 – 津巴布韦农民的难题

博茨瓦纳环境部长姆蒂姆胡鲁（Mthimkhulu）在今年 3 月访问德国期间强调，狩猎大象是博茨瓦纳民众的重要收入来源，每年从狩猎中获益约 200 万欧元。如果德国限制进口，这将对博茨瓦纳人民产生直接影响。

德国是欧盟最大的狩猎战利品进口国之一。河马、狮子和北极熊等一些猎物现在需要进口许可证。这意味着，在战利品进口之前，要进行审查确定它们是来自可持续狩猎还是非法狩猎。但其他动物，即使是受国际保护的濒危动物，如鳄鱼、斑马和长颈鹿，则无需接受审查，而随着新规的出台这种情况将会出现改变。

神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军? 长鼻子，嗅觉灵？ 大象是动物界名副其实的长鼻王。这是不是也意味着它们对气味会格外敏感？没错! 大象的嗅觉基因多达2000个，狗或老鼠的嗅觉基因是这个数字的大约一半。不过，大象虽然在超级鼻子届占有一席之位，嗅觉最灵敏的动物却不是它。

神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军? 嗅觉灵敏大王 动物界嗅觉灵敏冠军是它——这种滑溜溜的鳗鱼。生物体的嗅觉能力如何，取决于嗅觉感受器的灵敏度和嗅觉细胞的数量。欧洲鳗鱼拥有约10亿个嗅觉细胞，这个嗅觉有多强呢？德语区最大的淡水湖是博登湖，欧洲鳗鱼可以在三倍大的博登湖中嗅出一滴香水。这个超能力可以帮助欧洲鳗鱼在黑暗中摄食，并在长途旅行中感知归途。

神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军? 缉毒搜救样样行 狗的嗅觉远远超过人类，无论是毒品、尸体，甚至是新冠病毒它都能够发现。前提是人类不要泛滥养殖。许多法斗、英斗、巴哥等短鼻犬呼吸困难，但长鼻子的狗却拥有高达2亿个嗅觉细胞，更强大的是，它们可以在短时间内频繁呼吸，每分钟可达到300次嗅闻。因此，即使是一点点淡淡的味道也能被它们发现。

神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军? 英雄扫雷鼠 老鼠过街，并非人人喊打。一只名为“Magawa”的非洲巨型鼠多年来在柬埔寨从事“扫雷工作”。它只需20分钟就可以给200平方米完成排雷。它的嗅觉完全不输警犬，优势是，因为自身重量轻，它在踏过雷区时，不会引爆地雷。

神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军? 没有嗅觉也可以 谁是朋友，谁是敌人？谁是潜在的合作伙伴？食物究竟在哪里？动物可以在嗅觉的帮助下找到这些问题的答案。然而你知道吗，海豚是没有嗅觉的。不过这不妨碍它在自然界的生活和与同类的交流。海豚有着声纳系统，它可以发射和接收超声波，显然声纳可以代替鼻子的功效。

神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军? 多练就会灵 狗拥有2亿个嗅觉细胞，但人类只有大约2000万个嗅觉细胞。不过不要灰心，嗅觉专家哈特（Hanns Hatt）表示，有意识地密集接触不同的气味和定期练习能够提高人类嗅觉。调香师或专业调酒师就是一个很好的例子。 作者: Julia Vergin



（法新社等）



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