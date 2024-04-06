不接受拒绝！非洲国家要怒送德国2万头大象

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出于对德国联邦环境部长莱姆克的愤怒，非洲国家博茨瓦纳要送德国2万头大象，并且不接受拒绝。博茨瓦纳总统表示，该国“大象过剩”，而这位德国部长禁止进口狩猎战利品的计划，将会使博茨瓦纳贫困加剧，并会助长偷猎行为。
（德国之声中文网）博茨瓦纳总统马西西（Mokgweetsi Masisi）表示，得益于物种保护，博茨瓦纳现在拥有超过 13 万头大象，比任何其他非洲国家都多。大象数量不断增长，已经出现了 “过剩”的状况。因此，博茨瓦纳已经向邻国安哥拉赠送了 8000 头大象。马西西说：“我们希望向德国赠送这样一份礼物……我们不接受拒绝。”他还表示：“德国人应该像你们试图告诉我们那样，与动物共同生活”，并补充说“我不是在开玩笑。”
大象也能造成破坏。马西西指出，民众会遭到大象袭击，也可能会被践踏致死，村庄遭到破坏，收成被毁。狩猎是控制大象数量的重要手段。若是将大象送到德国，它们须在野外自由生活。马西西总统说，他想 “了解德国联邦环境部长莱姆克（Steffi Lemke，绿党）对此有何看法。”
尽管如此，德国《明镜》杂志指出，这个非洲南部国家可能并非真想送2万头大象到德国，更可能是，希望通过这种方式来引起公众对禁令的关注。环境部长莱姆克的一位发言人表示，博茨瓦纳尚未就此事与该部门联系。
博茨瓦纳环境部长姆蒂姆胡鲁（Mthimkhulu）在今年 3 月访问德国期间强调，狩猎大象是博茨瓦纳民众的重要收入来源，每年从狩猎中获益约 200 万欧元。如果德国限制进口，这将对博茨瓦纳人民产生直接影响。
德国是欧盟最大的狩猎战利品进口国之一。河马、狮子和北极熊等一些猎物现在需要进口许可证。这意味着，在战利品进口之前，要进行审查确定它们是来自可持续狩猎还是非法狩猎。但其他动物，即使是受国际保护的濒危动物，如鳄鱼、斑马和长颈鹿，则无需接受审查，而随着新规的出台这种情况将会出现改变。
（法新社等）
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