不择手段上名校 是励志是丑闻？

中国很多家长都考虑将子女送到外国去读大学。但由于洋文凭现在也不再是就业市场上找到好工作的保障，家长们就更是拼劲全力要将子女送进外国名校。一些留学中介在这一过程中甚至不惜采取各种作假手段。
（德国之声中文网）付饶（音译）今年刚刚16岁，但是已经为自己未来的职业前景做好了规划。她要去美国读名校。为了实现这个目标，她的父母向中介公司支付了25万元人民币，中介公司负责为付饶申请到美国知名大学的录取通知书。
准备工作已经持续了18个月。这期间有个老师修改了付饶的申请信和简历。为了达到就读美国大学必须的SAT考试的最低分数线，付饶已经考了4次。
另外，付饶还学会了同别人聊美式橄榄球，她还去柬埔寨的一所孤儿院当过志愿者。付饶说："很多同学都去农村的学校帮助那里的学生。为了让我的申请更加与众不同，我得做点别的事情。"
付饶的情况在中国并不罕见。虽然财富的增长，中国越来越多的家庭想把他们的子女送到国外读书。为了能让子女进入外国的名校，一些父母不惜花数百万美元去行贿。今年5月，媒体就曾曝光出中国一名富商为了确保女儿能上斯坦福大学支付了650万美元，另一个中国家庭则是花费120万美元把女儿送进耶鲁大学。
包括在《绝望主妇》中扮演过角色的美国演员菲丽西提·霍夫曼（Felicity Huffman）在内的一些家长，因为花钱给子女买名校录取通知书已经被送上法庭。
没有回头路的捷径
曾经担任过留学中介的一位不愿透露姓名的中国人说："在这个领域人们从来不会说是行贿，而是给学校的捐款。"这种"捐款"数额至少为1万美元，平均为25万美元。
法新社记者采访的新老留学中介都表示，他们给家长们的建议都是找到绕过正常录取程序的"捷径"。一位曾在留学中介行业工作过的前员工说："我办过一些让我至今都深感骄傲的中介案例。比如说，我帮助过一些家长把（子女的）成绩改得更好，做假的体育成绩证明，让专家来修改那些水平不佳的申请信。"
想直接在国外念大学的中国高中生都是背水一战。这些学生不参加高考，全身心投入申请获得美国、英国或者澳大利亚大学的录取通知书。付饶的母亲黄尹菲（音译）说："如果不能在国外大学上学，那想再回到中国国内的教育系统就难了。其实就是没有回头路了。"
在美国大学就读的三分之一的外国学生都来自中国。但是今年3月，中国留学生人数突然减少了，这也是10年来，在美中国留学生人数首次减少。外界分析认为这和当前紧张的中美关系不无关系。与此同时，在英国的中国留学生已经成为最大的外国学生群体。去年申请英国大学的中国学生人数增长了30%。
留学中介机构ZoomIn的创办人顾卉妮说："不过现在拿到外国大学的文凭已经不再是在中国找到好工作的保障了。所以现在的家长就更是争先恐后地想把自己的子女送进外国的名校，因为他们相信，越早动手，竞争中的机会也就更好。"
所以，有个教育培训机构现在甚至为一年级的小学生提供写作课和辩论课。
洪沙/乐然 （法新社）
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