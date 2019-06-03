不择手段上名校 是励志是丑闻？

（德国之声中文网）付饶（音译）今年刚刚16岁，但是已经为自己未来的职业前景做好了规划。她要去美国读名校。为了实现这个目标，她的父母向中介公司支付了25万元人民币，中介公司负责为付饶申请到美国知名大学的录取通知书。

准备工作已经持续了18个月。这期间有个老师修改了付饶的申请信和简历。为了达到就读美国大学必须的SAT考试的最低分数线，付饶已经考了4次。

另外，付饶还学会了同别人聊美式橄榄球，她还去柬埔寨的一所孤儿院当过志愿者。付饶说："很多同学都去农村的学校帮助那里的学生。为了让我的申请更加与众不同，我得做点别的事情。"

付饶的情况在中国并不罕见。虽然财富的增长，中国越来越多的家庭想把他们的子女送到国外读书。为了能让子女进入外国的名校，一些父母不惜花数百万美元去行贿。今年5月，媒体就曾曝光出中国一名富商为了确保女儿能上斯坦福大学支付了650万美元，另一个中国家庭则是花费120万美元把女儿送进耶鲁大学。

包括在《绝望主妇》中扮演过角色的美国演员菲丽西提·霍夫曼（Felicity Huffman）在内的一些家长，因为花钱给子女买名校录取通知书已经被送上法庭。

没有回头路的捷径

曾经担任过留学中介的一位不愿透露姓名的中国人说："在这个领域人们从来不会说是行贿，而是给学校的捐款。"这种"捐款"数额至少为1万美元，平均为25万美元。

法新社记者采访的新老留学中介都表示，他们给家长们的建议都是找到绕过正常录取程序的"捷径"。一位曾在留学中介行业工作过的前员工说："我办过一些让我至今都深感骄傲的中介案例。比如说，我帮助过一些家长把（子女的）成绩改得更好，做假的体育成绩证明，让专家来修改那些水平不佳的申请信。"

想直接在国外念大学的中国高中生都是背水一战。这些学生不参加高考，全身心投入申请获得美国、英国或者澳大利亚大学的录取通知书。付饶的母亲黄尹菲（音译）说："如果不能在国外大学上学，那想再回到中国国内的教育系统就难了。其实就是没有回头路了。"

在美国大学就读的三分之一的外国学生都来自中国。但是今年3月，中国留学生人数突然减少了，这也是10年来，在美中国留学生人数首次减少。外界分析认为这和当前紧张的中美关系不无关系。与此同时，在英国的中国留学生已经成为最大的外国学生群体。去年申请英国大学的中国学生人数增长了30%。

留学中介机构ZoomIn的创办人顾卉妮说："不过现在拿到外国大学的文凭已经不再是在中国找到好工作的保障了。所以现在的家长就更是争先恐后地想把自己的子女送进外国的名校，因为他们相信，越早动手，竞争中的机会也就更好。"

所以，有个教育培训机构现在甚至为一年级的小学生提供写作课和辩论课。

德国的大学生活 大一新生 Ersti 学期开始时，教学大厅和大学走廊里人头涌涌——其中也包括许多“大一新生”。如果一个人经常问路，或者迷路，就可以知道他是个新生。但不是所有的人在这个陌生的环境里都是一副慌慌张张的样子。有的人自信满满：大学，我来了！

德国的大学生活 迎新周 O-Woche 欢迎进入象牙塔！为了使新生更快地适应大学生活，许多大学设立了“迎新周”。刚入学的新生将得到关于专业的信息，也会被带领参观学校和图书馆。尤其重要的是：他们可以认识新的同学，取得联系。

德国的大学生活 同学 Kommilitone 中学里，有同班同学；工作中，有同事——大学，也有大学同学（Kommilitone）。这个词来自拉丁文的“commilito”，主要指学习同一个专业的学生。以前它是军队用语，指的是一起上战场的“同袍”。大学生涯，能有人与你互相督促，当然是件好事。

德国的大学生活 布告栏 Schwarzes Brett 布告栏通常挂在食堂的入口处。这些大板子不一定是黑色的——上面有兼职的消息，学术报告的通知，或者租房的广告。租房广告尤其受欢迎，因为城市里的房源很紧张。找到落脚之处，常常并非易事。

德国的大学生活 合租公寓 WG 幸运的人，可以在一个合租公寓里找到一席之地。在这种公寓里，每个人有各自的房间，厨房和洗手间则是公用的。合租公寓的特色是：有“值日表”，大家要轮流打扫卫生。周末时，公寓里会有派对，也会有堆积如山的餐具要洗。

德国的大学生活 学术报告 Referat 大学生涯当然不仅仅是一些庆祝活动，书，还是要读的。比如说，要经常做学术报告。有时报告需要个人完成，有时则是集体智慧的结晶。这也是一个学习团队合作的好机会。当然，耍滑头的人哪里都有。

德国的大学生活 论文 Hausarbeit “论文”，德文叫“Hausarbeit”，乍一看会让人理解为“家务（Haus：家，Arbeit：工作）”，以为大学生还要打扫上课的教室呢。“Hausarbeit”指的是学术性文章，它通常需要在假期写完。许多人在图书馆写他们的论文，因为所有的资料都触手可及。但是人也是需要休息的嘛……

德国的大学生活 食堂 Mensa 这时就可以去食堂（Mensa）吃点什么。“Mensa”这个词是拉丁语“mensa academica”的缩写，即“大学午餐桌”。在这里吃饭，开销不大。一起用餐，也是一个谈论学术问题、听取不同观点的好机会。餐桌上的话题有时也不无裨益。

德国的大学生活 学生会 Fachschaft 学生会不负责解答具体的课题，但是它能够提供关于学业、考试和大学日常生活的建议，以及解决老师和学生之间的问题。学生会由学生组成，每个专业都有自己的学生会。有的学生会还组织聚会。

德国的大学生活 大学开放日 Dies academicus 不用担心这个拉丁词到底是什么意思，它并没有听上去那么吓人。许多大学把这个“学术日”作为大学的庆典，或者给对大学有兴趣的中学生的“开放日”。它常常在大学的周年纪念日举行。这天最棒的一点是：所有课程均被取消。

德国的大学生活 实习 Praktikum 为了获得工作经验，许多学生在学习期间会去公司实习——比如说放假时。在自然科学和技术学科中，也有在大学内部的“实践”，比如在实验室。

德国的大学生活 考试 Klausur 学期结束时，有时甚至是学期中间，都会有口头考试和书面考试。书面考试被称为“Klausur”，需要对特定的考试资料进行复习。学生们什么时候学得最起劲？当然是：考试前。

德国的大学生活 宿醉 Kater 如果通过了考试，当然值得庆祝。但是，如果谁喝高了的话，第二天就得承受酩酊大醉的后果。这可不是件好玩的事情：会头痛、恶心，无法集中注意力。当然，就算是最糟糕的宿醉，也会过去的。 作者: Fidaniya Mukhamadieva, Stephanie Schmaus



洪沙/乐然 （法新社）