不承认“一个中国” 布拉格、北京又起纷争

（德国之声中文网）今年早些时候，海盗党籍的布拉格市长贺瑞卜（Zdenek Hrib）表示，将删除布拉格与北京合作协议中有关布拉格将"尊重一个中国政策、承认台湾是中国不可分割一部分"的表述。

如今，制定新协议的谈判仍在进行，布拉格的举动激起了北京的愤怒，后者取消了6月布拉格爱乐乐团的巡演。

贺瑞卜周四（7月18日）在推特上表示，中国应聚焦在兑现投资承诺上。"尽管有合同，仍取消了布拉格爱乐乐团的巡演，这显示中国是不可靠的生意伙伴。"

中国外交部发言人耿爽周三在例行记者会上表示："一段时间以来，布拉格市政当局和市长在涉台、涉藏等涉及中国国家主权和核心利益问题上表现十分恶劣，严重伤害了中国人民感情，破坏了两国关系特别是地方交流合作的良好氛围。这是导致布拉格有关方面和个别人员不受中国人民欢迎的根本原因。"

布拉格市长Zdenek Hrib

引起争议的协议是贺瑞卜的前任在2016年签署的。法新社报道称，签署协议的部分原因是，布拉格动物园希望从北京获得一只熊猫。

当年，中国国家主席习近平受捷克总统泽曼邀请访问布拉格。泽曼被视为与中俄关系密切的老牌左派人士。法新社报道称，中方承诺的大部分投资尚未兑现。

泽曼的发言人周四指责布拉格市议会"故意伤害与中国的关系"，"系统性地损害捷克利益"。

布拉格市议会海盗党籍人士祁欣斯基（Jan Cezinsky）则驳回这一说法，称"人权比动物园里的一只熊猫更重要"。

捷克外长佩特日切克（Tomas Petricek）承诺将尽快会见中国驻布拉格大使。

苗子/洪沙（法新社）