不愿赴港隔离 香港美国商会会长请辞

（德国之声中文网）是开放边界，还是冒着失去高管人才和投资的风险，实施全球最严格防疫做法？香港政府正承受巨大压力。有人担心，实施如此严格限制政策，可能损害该市作为全球金融重镇之一的地位。

目前还在美国的约瑟夫（Tara Joseph，一译"早泰娜"）对路透社表示， 根据现在的回港检疫政策，她从属高风险的美国返港，便要在检疫酒店隔离21日。她说不愿意"在提倡某些事的同时，自己却像偶人一样开始隔离"，"这不是我的本性"。她指的是自己呼吁港府放宽检疫措施的主张。

她表示，"香港如此迅速地进入了一个新阶段，该可吸引那些不介意新常态的人，去那里寻找机会。未来几年，美国公司有很多事情要做，香港仍然富有潜力。"

曾任路透社记者的约瑟夫呼吁当局顾及商会成员的难处，放宽香港的隔离措施。她说，她考虑再干６个月，直到商会找到新任会长。

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摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon)周一抵达香港，根据适用于某些高管的现行规定，免于隔离。他说，他相信，香港的抗疫措施将使留住员工变得更加困难。

近几个月来，尽管几乎未出现确诊染疫新病例，这个国际金融中心之一市政当局仍收紧检疫规则以说服北京允许人员跨境流动。

香港特首林郑月娥多次表示，保持与作为香港主要增长来源的内地边界的开放，是她的首要任务。

（路透社）

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