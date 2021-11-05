 不愿赴港隔离 香港美国商会会长请辞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

不愿赴港隔离 香港美国商会会长请辞

香港美国商会长塔拉·约瑟夫周二表示，她因无法面请香港政府放宽严格防疫措施而提请辞职。因为若现在去香港，她将不得不隔离三周。

Hongkonger Museum M+

（德国之声中文网）是开放边界，还是冒着失去高管人才和投资的风险，实施全球最严格防疫做法？香港政府正承受巨大压力。有人担心，实施如此严格限制政策，可能损害该市作为全球金融重镇之一的地位。  

目前还在美国的约瑟夫（Tara Joseph，一译"早泰娜"）对路透社表示， 根据现在的回港检疫政策，她从属高风险的美国返港，便要在检疫酒店隔离21日。她说不愿意"在提倡某些事的同时，自己却像偶人一样开始隔离"，"这不是我的本性"。她指的是自己呼吁港府放宽检疫措施的主张。

她表示，"香港如此迅速地进入了一个新阶段，该可吸引那些不介意新常态的人，去那里寻找机会。未来几年，美国公司有很多事情要做，香港仍然富有潜力。"

Hongkong China | Silvester | Jahreswechsel 20/21

"香港仍富有潜力"

曾任路透社记者的约瑟夫呼吁当局顾及商会成员的难处，放宽香港的隔离措施。她说，她考虑再干６个月，直到商会找到新任会长。

英媒：中国恐爆西方企业高管出走潮

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon)周一抵达香港，根据适用于某些高管的现行规定，免于隔离。他说，他相信，香港的抗疫措施将使留住员工变得更加困难。

近几个月来，尽管几乎未出现确诊染疫新病例，这个国际金融中心之一市政当局仍收紧检疫规则以说服北京允许人员跨境流动。

香港特首林郑月娥多次表示，保持与作为香港主要增长来源的内地边界的开放，是她的首要任务。 

 

（路透社）　

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 

DW.COM

摩根大通CEO访港免隔离 林郑：风险可控

在香港扩大检疫隔离，对绝大部分行业人员收紧入境限制之际，跨国银行摩根大通的CEO本周到港出差却得以豁免隔离。  

相关内容

A woman wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus walks through a line of masked service sector women waiting to receive a swab for the COVID-19 test during a mass testing in Beijing, Friday, Oct. 29, 2021, following a spike of the coronavirus in the capital and other provincials. (AP Photo/Andy Wong)

亚洲多国开始「与病毒共存」中港台何时结束「清零」？ 05.11.2021

随着亚洲越来越多国家开始转向「与病毒共存」，各界都关注中国丶香港及台湾这些仍倾向「清零政策」的地区，何时会开始转型？两位专家对此提供了一些见解。

25.07.2021 A passenger pushes his luggage past a blank flights information board at Pudong International Airport in Shanghai, China, Sunday, July 25, 2021. Airline flights were canceled in eastern China and cargo ships were ordered out of the area Saturday as Typhoon In-fa churned toward the mainland after dumping rain on Taiwan. (AP Photo/Andy Wong)

英媒：中国恐爆西方企业高管出走潮 03.11.2021

近日中国疫情再起，防疫管控强度也再次回升。《金融时报》报道，在中国的西方企业高管恐爆发出走潮，因为他们预期在明年二十大举办之前，中国恐怕不会鬆绑防疫管制。

A woman wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus walks through a line of masked service sector women waiting to receive a swab for the COVID-19 test during a mass testing in Beijing, Friday, Oct. 29, 2021, following a spike of the coronavirus in the capital and other provincials. (AP Photo/Andy Wong)

中国疫情：引发民怨的「时空伴随者」手段能否奏效？ 11.11.2021

这个疫情催生的新名词，是用来追踪与新冠确诊者有重叠足迹的人，但就连与确诊者相隔800米也需要筛检隔离，引发部分民众恐慌，就公卫角度而言，学者看法为何？

广告

媒体看中国

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

德语媒体：台湾需要更多支持

过去的一年当中，台湾打破国际孤立的努力有了一些收获，但总体而言，台湾的处境仍非常危险。  