 不愿生娃怎么办？北大教授出奇招 | 经济纵横 | DW | 12.05.2021

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经济纵横

不愿生娃怎么办？北大教授出奇招

中国最新发布的第七次人口普查数据，引发了各界对生育率快速下滑的高度担忧。北京大学人口经济学家梁建章建议尽快出台生育激励措施：每生一个孩子，夫妇即应获奖励100万元人民币。

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2020年中国新出生人口只有1200万

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据中国5月11日公布的第七次全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年，中国大陆育龄妇女总和生育率为1.3，和日本、意大利等老龄化社会类似。

延迟一个月后，中国官方公布了第七次人口普查数据。不出人们所料，中国人口增长率继续下跌。不少专家早已对此提出警告。但专栏作者邓聿文指出，在中国，人口和生育问题不单纯是个经济和人权问题，更是一个政治问题。

本周有媒体报道称，最新人口统计显示，中国人口总数60年来首次出现下滑。但北京官方立即回应称，中国人口仍在增长。

(德国之声中文网) 根据普查数据，2020年中国新出生人口只有1200万，总和生育率更是只有1.3，相当于日本、意大利等严重老龄化国家的水平。而人口经济学家梁建章则更是指出，当前的总和生育率还存在前些年全面开放二胎之后的堆积效应，如果扣除这部分因素，中国当前生育率可能只有1.1左右，显著低于日本等国。

梁建章在其新浪微博账号上解读说，今后几年，随着育龄女性人口逐渐减少，即便总和生育率不变，出生人口也会明显下降。

总和生育率指的是每名育龄女性生育子女的平均数量。一般认为，在婴幼儿夭折率较低的发达国家，总和生育率至少要达到2.1才能确保人口总数不至于随着世代更替而下降。

梁建章认为，面对当前生育率急剧走低的严峻形势，仅靠放宽计划生育政策已经无法解决问题。"鼓励生育应该尽快，再过几年，人口老龄化严重后政策空间会缩小，现在是很好的鼓励生育的机会。"

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如何才能鼓励中国夫妇生娃???

生娃就奖100万？

他建议"增加家庭补贴，用真金白银给有小孩的家庭更多福利，才能起到更快的效果"。

根据梁建章的估算，"中国如果要把生育率提高到日本的水平(1.4)，就要花费GDP的2%；提升到欧洲水平(1.5)，要花费GDP的5%；提升到更替水平(2.1)，要花费GDP的10%。""2020年中国的GDP总量约为100万亿元，GDP的10%，也就是说每年要花10万亿元的财政支出，如果按照中国每年需要多生1000万的小孩来计算，每个小孩需要给予差不多100万元的奖励。当然这种奖励可以是现金、所得税和社保减免，房价补贴等多种形式。"

在新浪微博上，梁建章的这番言论迅速被捧上热搜条目，许多网友担心GDP的10%是否过于高昂，还有人则担忧100万元也无法提升育龄夫妇的生育意愿。

梁建章本人则进一步表示，生育补贴代价固然高昂，但是增加生育带来的社会与经济回报将会超过投入。

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