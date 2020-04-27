不愿受政府制约 汉莎考虑申请“保护伞程序”

（德国之声中文网）新冠疫情的爆发使航空业面临空前的艰巨挑战。为了配合各国政府出台的抗疫措施，许多航空不得不大幅删减航班甚至停飞。德国第一大航空汉莎航空也因为疫情遭受重创。汉莎目前还有约43亿欧元的流动资金。由于德国政府实施了旅游及出行限制，汉莎航空目前的载客量仅存1%，每小时燃烧的成本约为100万欧元，这意味着其流动资金很快便将见底。该公司上周已经证实因新冠疫情蒙受重大损失而且面临流动资金问题，若没有国家的资金援助，汉莎可能无法生存。

新闻网站Business Insider此前报道，汉莎航空目前正与德国政府就价值达90亿欧元的拯救配套进行谈判。但据知情人士透露，汉莎航空可能借鉴神鹰航空（Condor）的经验，申请启动德国破产法中特有的"保护伞程序"（Schutzschirmverfahren）。据《南德意志报》取得的消息，汉莎航空拒绝接受德国政府的援助条件，正在评估申请保护伞程序的可能性。

汉莎内部人士也对路透社披露，汉莎已经在考虑若融资谈判破裂，将利用保护伞程序进行内部重整。该名知情人士表示，若政府救援方案的条件大幅限制其竞争力，保护伞程序将是一个可行方案，但这个议题并未被放在明面上讨论，汉莎与政府之间的融资方案谈判仍在持续。

路透社指出，双方谈判中最具争议的部分是，德国政府在向汉莎注入几十亿资金后将取得监事会职位，如此便能参与汉莎航空的经营战略决定。汉莎执行长施波尔（Carsten Spohr）在接受《时代周报》访问时，反对让德国政府对汉莎发挥政治影响，并担忧一旦开了先例，汉莎子公司所在的奥地利、瑞士、比利时甚至巴伐利亚州和黑森州都会做出同样要求，如此一来企业将变得难以管理。施波尔表示，如果汉莎未来要取得成功，就要能自行掌握企业命运。

《南德意志报》报道引述柏林政治圈称，谈判已经在国务秘书层面进行，但是双方距离达成一致还很遥远。报道指出，德国政府有意收购至少25%的股份，取得两个监事会席位，获得具有否决权的少数股权；而汉莎航空将以增资和贷款的形式得到约90亿欧元的援助。据报道，德国政府提出的利率为9%。

"保护伞程序"如何运作？

德国破产法中的保护伞程序是破产程序的一个初步阶段，负债企业可在资金告罄前及时进行重整。而申请保护伞程序的前提条件是，企业必须还拥有偿还能力。若汉莎航空申请保护伞程序，在三个月的"保护期限"内将继续拥有对财产的支配权，在一名管理人的监督及现今管理层的带领下进行重组。如此一来，汉莎将有机会摆脱对供应商和其他债权人的许多义务，甚至能解决养老金负担以及对其不利的劳资协定。

但汉莎航空必须加紧脚步，尽快在资金还充裕的情况下进入保护伞程序。目前汉莎航空的航班只剩下平时的1%，尽管大量员工被要求短时工作，但仍需支出许多固定成本，现阶段的40多亿流动资金很快就会用竭。此外，汉莎还肩负利息以及航空煤油合同等不利因素所造成的负担。此前所签订的煤油合同价格远高于目前的时价。