不愿去利比亚  获救难民劫持商船     

（德国之声中文网）周四（3月28日）早上，马耳他军队宣布，一支特别行动队已经截获被难民劫持的油轮，并将控制权交回船长。该船在军方的护卫下抵达马耳他港后，四名涉嫌控制该船的难民戴着手铐下船。船上共有上百名难民，马耳他军方称，警方将对其进行调查。

先前，意大利和马耳他政府一致通报说，商船"Elhiblu"被此前获救的难民控制。根据该通报，此船在距利比亚首都的黎波里约6海里水域改变航向，朝北驶往马耳他。意大利媒体报道说，显然，约百名当事人不愿被送返利比亚，因此，夺取了对该船的控制权。马耳他有关当局称，该船船长发出了警报信号，表示船只"在海上遭劫持"。

意大利极右主义的内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）推文道："他们不是海上遇难者，他们是海盗。"他指出，意大利不会接受他们，他们只能通过望远镜才能看到意大利。意大利和马耳他都强调，在欧盟没有共同的分配机制前，两国均不愿接收海上难民。

地中海使命：海上札记 艰巨的使命 德国海军最大的军舰“法兰克福”号正在起锚。该舰参与欧盟“索非亚”行动在地中海打击非法偷渡，救援在海上遇险的难民。

地中海使命：海上札记 一览无余 “法兰克福”号上的值班军人全天候在岗，随时关注执勤海域的情况。并非发现的每个目标都是一艘难民船。地中海上有很多货轮、邮轮在航行，还有其他参与“索非亚”行动的欧盟舰船。

地中海使命：海上札记 例行检查 今天风浪太大，不会有难民船出海。舰上的卫生员利用这个机会给大家做例行体检。所有官兵都要定期体检。舰上还有一位牙医。在必要情况下，医院还可以实施手术。

地中海使命：海上札记 医生、面包师、牧师 舰长Andreas Schmekel（右）是舰上200多官兵的指挥官。除了普通水兵和医务人员，还有厨师、面包师和随军牧师。大多数人在海上一待就是几个月。

地中海使命：海上札记 随时做好准备 没有人知道，什么时候会有难民船遇险。因此船员们做好了随时应急的准备。在甲板上的这个集装箱里，难民会被检查身上是否携带武器，并得到初步的医疗救护。如果一下子有数百人上船，等所有人都检查完，可能要一天的时间。

地中海使命：海上札记 熟能生巧 在没有险情的日子里，士兵们要进行日常训练，包括武器训练，尽管欧盟在地中海的使命不会使用武器。此外还有气象、消防和堵塞渗水漏洞的演练。

地中海使命：海上札记 一丝不苟 除了执勤和训练，大多数船员们还要轮流打扫卫生、帮厨。每天下午16点全船开始一小时的清洁工作，从导航仪表到楼梯扶手，都要擦拭干净。对大多数船员来说，紧张的一天下来，个人的业余时间所剩无几。

地中海使命：海上札记 结伴而行 大海航行并非始终独来独往。德国“卡尔斯鲁厄”号驱逐舰、意大利“卡弗尔”号航空母舰和“法兰克福”号在演习组队航行。

地中海使命：海上札记 水上给养仓库 “法兰克福”号是一艘补给舰，它为舰队中的其他小型军舰运载、提供燃油和水。舰上的医院可以医治伤病员。现在该舰专辟出一部份供接收难民。这些难民将被送到最近的港口或其它船只上。

地中海使命：海上札记 海上加油 “法兰克福”号在给西班牙“Numancia”号驱逐舰加油。这是一个颇有难度的行动，两艘舰艇以20公里的时速并排航行，加油期间必须始终保持固定的距离。加油过程可能持续一个多小时。

地中海使命：海上札记 想家的时候 如果想家了，可以到指挥台上看一看距离回家天数的“倒计时”。海上没有无线通讯网，无法手机通话。不过每过几周“法兰克福”号都会停靠在一个港口，补充给养，让船员们休息放松。



没有救援者了

去年夏天，尤其是意大利方面施压后，几乎所有民间海上施救船只都撤离了地中海中央水域。本周，欧盟还正式决定，终止在利比亚沿海的海军使命。根据这一决定，名为"索非亚"的这一反偷渡使命未来将只是空中侦察，另外，继续培训利比亚海岸监控人员。在内战频繁的利比亚，移民常受到虐待、酷刑和强奸。因此，越来越多的当事人拒绝被送返该国。

凝炼/乐然（德新社、路透社）