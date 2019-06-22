不愿再背黑锅 联邦快递提告美商务部

（德国之声中文网）联邦快递周一(6月24日)在美国华盛顿特区的地方法院对美国商务部提出告诉，希望停止美国商务部对货运公司施加新的进口禁令。

美国联邦快递周日因退回一个含华为手机的包裹，又再次卷入中美之间的华为风暴。 联邦快递周一出面表示美国商务部施行的进口禁令对货运公司来说，是很大的负担。 根据禁令，货运公司必须自行辨别出包裹内的科技成分，以及包裹内的物品是否有遵守禁令的规定。

中国外交部发言人耿爽周一 (6月25日) 在例行记者会上表示，作为一家大型跨国企业，联邦快递应该对外作出合理解释，为自身的行为负责。 此外，耿爽也藉此抨击美国政府，指出: 「美国滥用安全名义以莫须有的罪名，动用国家力量来打压一家中国企业，是问题的根源所在和混乱的始作俑者。 美方的霸凌行径不仅伤害中国企业，也伤害美国企业。 不仅影响企业日常运作，也干扰企业间正常合作。 我们敦促美方立即停止并纠正错误做法，为各国企业开展正常的往来与合作创造条件。 」

根据美国PC杂志社的报导，整起事件的起因是该杂志社驻点英国的记者尝试将一支华为的新款手机P30透过联邦快递寄给在美国的同事，但是联邦快递却将包裹退回，并告诉该名英国记者因为受制于美国对华为与中国政府施行的禁令， 他们无法寄送该包裹。



联邦快递恐遭列不可靠实体清单

在一份写给路透社的电子邮件中，美国联邦快递（FedEx)周日（6月23日）表示，"相关包裹被错误地退回, 我们为这个操作上的失误表示歉意。" 该企业的一名发言人证实，该邮件本应递往美国，但她没有说明该包裹里的内容。

《环球时报》的消息指，这个包裹里是一台华为手机，由英国寄往位于美国的PC杂志社，旨在测评华为新款手机P30的性能。

美国联邦快递公司周日还表示，"该公司接受并递送所有华为产品，除非它们的目的地上了美国的'实体清单'"，但如果《环球时报》的报道属实，这个包裹由一个英国编辑寄往位于美国的杂志社，他们同华为公司没有业务往来。

联邦快递此前曾"误投"华为包裹。今年5月底，华为在日本的分公司将包裹寄往中国，但在没有通知华为的情况下，相关包裹被送往美国。据悉，除此之外，还有另外两件从越南寄往中国的华为包裹险些被送往其他地方。

本月初，中方开启对联邦快运错误投递华为包裹事件的调查，但没有对外公布细节。根据新华社的表述，虽然眼下美中贸易纠纷仍然僵持不下，但中方的调查不应被视作对美国企业的报复行为。

华为是全球最大的通信设备制造商，也因此在美中贸易战中成了美方的靶子。今年5月中旬，华为被列上由美国商务部统筹的所谓"实体清单"，以国家安全利益为由禁止美国企业同华为以及子公司展开业务往来，除非有商务部的特许。尽管这个行政命令被推迟3个月生效，但一些著名科技企业如谷歌、微软以及重要的芯片制造商纷纷限制了同华为的合作。

联邦快递"误投"华为包裹事件曝光后，华为宣布重新审核同联邦快递的业务关系。周日，联邦快递又因"误退"表态后，华为还没有做出回应。

上周五（6月21日），美国联邦商务部称扩充"实体清单"，将另外5家中国企业列入"黑名单"。它们分别是超级电脑制造商中科曙光（Sugon）、隶属解放军战略支援部网络系统部的无锡江南电脑技术研究所、天津海光先进技术投资有限公司 、成都海光集成电路 、海光微电子技术。

作为反制措施，中国政府于5月底也推出了「不可靠实体清单」 ，对外国企业「不遵守市场规则、背离契约精神」的行为进行惩罚。周日，《环球时报》详细报道了联邦快递「又搞错了」并「又道歉」后，在其推特账号上发帖称联邦快递这回「悬了」，因屡屡「搞错」华为产品的投送地，非常可能要上中国的「不可靠实体清单」了，而且，「中国网民不再接受美国公司的道歉」。



