（德国之声中文网）卡瓦纳（Brendan Kavanagh），这名在伦敦街头公开表演的艺人，上周五（1月19日）在伦敦一个车站直播演奏时，过来几个中国模样的人，其中有人手里拿着五星红旗。他们以肖像权为理由，称不愿进入卡瓦纳录制的音乐画面，请其停止拍摄并删除录像。

双方发生争执。卡瓦纳认为，他在自由国度，有在公共场合表演和拍摄的自由。他说， "我们在英国，不是中国"，并表示如果不想入镜，走开就好。一名中国男子随即指责卡瓦纳种族歧视，还大声斥责不要触碰同行的另一女性。

卡瓦纳不但没有停播，事后还将视频上传社媒，在youtube已有400多万次的播放。英国媒体也有对此的报道，一个电视台还专门访问了卡瓦纳，并请来专家分析。

赶到现场的警察也认为，这是在公共场合，"如果他们在公共场合拍摄，我们无权过问"。在英国，在公共场合的拍摄行为，只要不用于商业目的，是不需要征求他人同意的。

警方后来发布声明，称清楚争议视频在社媒引发关注事宜，"巡逻警员介入，情势没有升级"。

在社媒评论区，有人写道，不愿进入画面，远离镜头就是了。

YouTube上，remipadoin4329说，"这些人真是够狂的。政治上被洗脑，愚蠢、荒谬的逻辑，还气势汹汹。感谢你钢琴家Brendan，敢于挺身而出！"

KizzieWiz写道，"这些人来到我们国家，告诉我们，如果他们在附近，我们不能在公共场合弹钢琴，不能拍摄！"

lullimuppi："不可思议。在中国，每天被拍1000次。但作为客人，来到一个自由国度，却不愿被拍到。"

（综合报道）

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