不想“断气”： 斯洛伐克总理突访莫斯科

由于乌克兰拒绝为过境输送俄罗斯天然气续约，斯洛伐克总理周日突访莫斯科，希望寻找对策。因为斯洛伐克既是北约、也是欧盟成员国，因此，菲佐此行格外引人关注。

（德国之声中文网）本周日，俄罗斯普京总统同斯洛伐克总理菲佐举行会谈之后，莫斯科方面表示，过境乌克兰的天然气供给问题“情况非常复杂”。

此前，乌克兰方面已经明确表示，过境乌克兰向欧洲输送俄罗斯天然气的五年期合同今年年底到期后，将不再续约，因为乌方不愿以此支持俄罗斯的军事行动。

过境乌克兰的天然气输送占俄罗斯对欧洲天然气管道输送量的一半。一旦乌克兰叫停俄罗斯天然气的过境输送，斯洛伐克、意大利、奥地利以及捷克共和国将受到不同程度的冲击。

受克里姆林宫控制的俄罗斯天然气公司（Gazprom）也会通过黑海海底的输气管道“土耳其溪

”（TurkStream-Pipeline）向欧洲出口天然气。

普京同斯洛伐克总理菲佐周日举行的会谈中，也谈及了双边关系以及俄乌战争。不过，克里姆林宫发言人佩斯科夫（ Dmitri Peskow）表示，他无法就两人的会谈提供更多的信息。

菲佐周日表示，普京再度强调了继续向斯洛伐克提供天然气的意愿。不过，菲佐也承认，一旦乌克兰叫停过境天然气输送，斯洛伐克就基本失去了继续获得俄罗斯天然气的可能性。至于普京同菲佐的会谈中是否也曾谈及某种替代方案，目前尚不得而知。

匈牙利也极力呼吁乌克兰不要叫停天然气过境输送。不过，匈牙利也会从南部管线“土耳其溪

”解决部分天然气供给。

乌克兰总统泽兰斯基上周表示，乌克兰方面可以考虑续签天然气过境协定，但前提条件是，在俄罗斯停止战争前，各国不得为俄罗斯天然气支付费用。莫斯科方面想必不会接受这一条件。

克里姆林宫发言人佩斯科夫对媒体表示，“你们已经了解乌克兰方面的声明，你们也清楚，欧洲一些国家仍希望获得俄罗斯天然气，并认为这是维持国民经济正常运行的必要前提。因此，现在的情况非常复杂，应当引起各方的注意。”

泽连斯基：菲佐的行为是不道德的。 图像来源: Remko de Waal /ANP/IMAGO

普京上周就已明确表示，显然不可能和基辅方面就经由乌克兰境内向欧洲输送天然气签署新的协定。

乌克兰总统泽连斯基周一表示，斯洛伐克总理菲佐是想以继续进口俄罗斯天然气的方式，对俄罗斯提供“帮助”。泽兰斯基在X平台发文写道，菲佐周日访问莫斯科，“是想帮助普京继续赚钱，以便普京能继续发动战争，并弱化欧洲。我们认为，以这种方式帮助普京是极不道德的行为。”



（路透社，法新社）

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