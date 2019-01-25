不想封而“错封”？必应服务中断疑为技术错误

（德国之声中文网）一名不愿透露姓名的微软员工向路透社透露，从技术层面上讲，必应中国站点上周出现的无法使用的状态和被中国政府屏蔽的网页状态相似，但微软事先并未收到中国当局通知，政府也未有意进行干扰。

微软本周一尚未对此表态。上周三，一名微软发言人表示，已确认在中国无法进入Bing，但未透露更多细节。中国网络安全管理局也未对路透社的传真询问置评。

从上周三开始，许多中国网络用户报告无法登陆cn.bing.com，而是被转到一个错误页面。这和在中国尝试访问脸书、谷歌或其它被防火墙屏蔽的网页时所遇到的情况一样。不过，必应在中国的服务已于周五晚些时候恢复。

在cn.bing.com无法访问期间，提供翻墙服务的服务商ExpressVPN的技术人员进行了测试，试图找出问题所在。他们发现，域名系统（DNS）并非像受防火墙屏蔽时那样"中毒"，必应的使用中断似乎归因于一项"黑洞"（blackholing）技术。这种方式不是将前往特定网站的指令转向一个虚拟服务器，而是简单切断路径，并且通常是在互联网服务提供商（ISP)层面。

Express VPN副总裁Harold Li表示，与更典型的DNS中毒相比，blackholing增加了这是被意外封锁的可能性，但该公司无法确认具体性质。他说，"我们不知道这是否是一起意外，但当你封锁一组IP地址时，就更可能错封Bing。"

Bing vs Baidu

百度近年来一直遭到公众抨击

必应（Bing)很长时间来一直是中国唯一可以访问的主要海外搜索引擎。从2010年起，中国就封锁了对Alphabet公司谷歌搜索平台的访问。微软改变了Bing的搜索结果，以避免政治敏感话题，使之符合中国政府的政策。

在Bing无法访问的前一天，中国经济观察网记者任晓宁发表题为《搜索引擎百度已死》的文章，批评百度搜索结果的质量。百度继而出面辩解。这令网络用户猜测两起事件之间是否有一定的联系。

百度从2016年的魏则西事件后一直遭到公众的抨击。当时，身患癌症的大学生魏则西通过百度寻求医疗咨询，被百度搜索结果导向一家广告医院。他在该医院接受了昂贵却无效的治疗，最终病逝。去世前，魏则西投诉百度，称受其网络搜索结果误导。该事件引起强烈公众反响，中国网信办继而公布条例，要求搜索引擎公司表明付费的搜索结果。

任晓宁近日的文章指出，百度搜索结果基本一半以上会指向自家产品，尤其是数量很大且质量堪忧的"百家号"。百度回应称，目前搜索结果中，百家号内容全站占比小于10%。

乐然／叶宣（路透社等）