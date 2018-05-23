不怕激怒中国 日英美军过南海

(德国之声中文网) 英国、日本及和盟友美国近日接连安排军舰和军机经过南海争议海域，共同抵制中国在南海日益增长的影响力。他们担心如果毫无作为，可能将连接亚洲、欧洲和美国的关键商业海上通道拱手让给北京。

英日共同演习

日本最大的战舰加贺号护卫舰週三(9/26)在印度洋与英国的阿盖尔号巡防舰(HMS Argyll)共同进行海军演习。护卫舰将驶向有争议的南海和东亚区域。

日本海上自卫队（MSDF)加贺号护卫舰直升机指挥官坂口宪二(Kenji Sakaguchi)表示：「我们与英国海军有合作传统，也都是美国的重要盟友，演习是我们加强合作的机会。」他也表示，两国海军未来会更密切合作。

加贺号和阿盖尔号及其驱逐舰在印度洋靠近货轮和油轮商业海道附近，护送日本电号驱逐(Inazuma)演习编队。来自日本航母的三架直升机则在上方盘旋巡视。

阿盖尔抵达前，英国的两栖攻击舰阿尔宾号船坞登陆舰(HMS Albion)上个月挑战北京，从日本前往越南的途中驶经南海争议海域，并在西沙群岛的中国基地附近进行「自由航行行动」（ FONOP）。中国当时派遣一艘军舰和直升机监控并警告伦敦当局。中国媒体后来表示，未来的类似行动可能会危及英国在脱欧时与中国的贸易协议。

中国国务委员兼外长王毅24日在纽约出席联合国大会会见英国外交大臣亨特。王毅向亨特表示，希望英国在南海问题上切实尊重中国的国家主权和领土完整，不做干扰两国互信的事。

美军B-52轰炸机飞越南海

美国五角大厦週三(9/26)表示，美国B-52轰炸机最近飞过南中国海和东海。

美国国防部长马蒂斯（James Mattis）告诉记者，「如果这是20年前，中国还没有将那些地方军事化，这只不过就是飞越迪亚哥加西亚岛（Diego Garcia）之类地点的另一架轰炸机。」迪亚哥加西亚岛是美国在印度洋的军事基地。

国防部发言人伊斯特本（Dave Eastburn）说，相关行动是定期安排的，也确认本週稍早，B-52轰炸机飞越南海上空的「国际空域」。一名国防官员则表示，带有核武的轰炸机是由日本战斗机护送。这次飞行是美国在相关地区轰炸机持续训练的一部分。

目前中国佔领南海大片战略水道，并在一系列岛屿和岛礁上建造军事设施。文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也都宣称拥有南海部分主权。美国则拒绝接受中国的领土主张，并说美军将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和运作。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)