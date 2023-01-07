不当“战狼”外交官了 赵立坚新年调任

（德国之声中文网）有着“战狼”外交官之称的中国外交部发言人、外交部新闻司副司长赵立坚调任。根据中国外交部网站消息，本周一（1月9日），50岁的赵立坚调任外交部边界与海洋事务司副司长。去年12月初，是他在职位调动前最后一次主持例行记者会。

赵和中国外交部都没有立即回应路透社对调任消息的置评请求。根据外交部网站，外交部边界与海洋事务司的主要职责包括：拟订陆地、海洋边界相关外交政策，指导协调海洋对外工作；承担与邻国陆地边界划界、勘界和联合检查等管理工作；处理有关边界涉外事务及领土、地图、地名等涉外案件；承担海洋划界、共同开发等相关外交谈判工作。

澎湃新闻指出，赵立坚个人社交平台粉丝近千万。《纽约时报》报道，赵立坚2015年赴任中国驻巴基斯坦使馆参赞、公使衔参赞时，发推文开始变得更加频繁，目前是推特上最活跃的中国外交官之一，如今他的发推量逾7万条。担任外交部发言人初期，他推特的个人账号粉丝超过24万。在他任发言人的近三年来，其推特关注者已超过198万，个人微博粉丝数也达764万。

赵立坚推文风波:谁应该feel ashamed?

赵立坚调任的消息也引起网民的关注和热议，有人说“狼喉偷着乐去了。”，“从怼天怼地变成了怼海洋”。也有人评价，外交部“开始要转变外交风格了”。也有人评价他作为外交部发言人“相比爽哥（耿爽），差的不是太少。”也有人猜测调职“应该和坚嫂高调有些关系。”“是老婆晒微博说买不到退烧药的原因？”也有网民反驳说“跟他老婆有什么关系？” 事情起因是，疑似中国外交部发言人赵立坚妻子的微博账号上个月公开抱怨买不到防疫药品，之后发文感谢邻居分享退烧药，解决了困难。她的动作引发网民热评。有人说，妻子的种种言论对赵立坚的形象和事业带来的是负面影响。有人在微博上写道：“公众人物的家属在弄明白互联网之前应该谨慎发声，否则可能会坑公众人物。”

“战狼外交”的前世今生 电影《战狼》 2015年，由吴京自导自演的军事题材电影《战狼》上映后受到欢迎。中国媒体搜狐新闻报道，该片票房达到5.45亿人民币。吴京继而在2017年推出了续集《战狼2》，片子同样卖座。这部电影民族主义情绪相当浓厚，其中的一些台词“犯我中华者，虽远必诛”，“中国护照不能让你到达世界上每个地方，但他能让你从世界上任何一个地方回来”广为流传。而几乎在同一时期，特朗普出任美国总统，中美爆发贸易战。中国外交作风渐渐强硬，这种新的外交风格开始被形容为“战狼式外交”。

“战狼外交”的前世今生 外交风格转风向 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

“战狼外交”的前世今生 有狼才有战狼？ 中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，中国驻英国大使刘晓明今年5月曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

“战狼外交”的前世今生 战狼外交官 “战狼外交”代表人物之一是中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如3月，他在推特上提出，可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。最近一次引发争议是赵立坚发布的一则抨击澳军在阿富汗战争罪行的推文以及相关图片。澳洲总理莫里森表示，中国政府完全应该为这条推文感到羞耻。

“战狼外交”的前世今生 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

“战狼外交”的前世今生 战狼学者 《环球时报》总编辑胡锡进最近发出“战狼呛声”，声称若是蓬佩奥及以上美国官员访台，中国应该在台北超低飞行动，宣誓中国主权。学者金灿荣(见图)曾表示，中国块头大了，物理上再继续韬光养晦已经做不到了，他在2018年11月的一次讲话中说，中国GDP是日本的2.5倍，现在蹲下来也比日本高，怎么韬光养晦。

“战狼外交”的前世今生 “战狼”效果适得其反 可北京的“战狼外交”未能改善中国的国际处境，相反，地缘政治变得进一步恶化。澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的学者汉森（Fergus Hanson）指出，由于中共开始表现得日益“咄咄逼人”，其在澳民众舆论中的形象“急转直下”。越来越多的国家开始站出来反对中国“战狼外交”，明确表示对于新疆再教育营和限制香港自由的反对。

“战狼外交”的前世今生 中国外交部不高兴 中国外交部最近也不满“战狼外交”的说法。根据中国外交部网站，中国外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，给我们贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他还指出，中国从来就是礼仪之邦、以和为贵，从没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事，“是别人到我们家门口耀武扬威，我们不得不奋起自卫”。 作者: 文木



根据中国官媒央视网报道，2020年初，赵立坚首次以外交部发言人的身份主持外交部例行记者会。在此之前，他曾是中国驻巴基斯坦大使馆的外交官，时常透过推特发表意见。2019年，他在推特上针对37国公开支持中国新疆政策一事发表推文，表示，这些国家对中国的支持等同于“给了美国及其西方盟国一个耳光”。这也引起他与美国前国家安全顾问赖斯之间的口水战， 赵立坚也因此“一战成名”。在担任外交部发言人期间因为言语犀利，他也被称作是“战狼外交官”。他也带火了“偷着乐”这个流行语。起源是赵立坚在一次记者会上对外国记者说：“疫情期间，生活在中国，你们就偷着乐吧”。后来，“偷着乐”被网民用来表达不满的讽刺语。2022年上海封城期间，网民就以“偷着乐”，“爱乐之城”来形容上海。

（综合报道）

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