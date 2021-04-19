 不当“宅男” 航母山东舰编队赴南海训练 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2021

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时政风云

不当“宅男” 航母山东舰编队赴南海训练

中国海军发布消息称，日前山东舰航母编队在南中国海区域实行了演习训练，并强调今后将按计划常态组织类似演训活动。本周早些时候，中国国防部发言人也曾表示，中国的航母不是“宅男”，远航才是其“常态”。

Chinas erster im Inland gebauter Flugzeugträger nimmt seine Arbeit auf

资料照片：山东舰是中国第一艘国产航母

（德国之声中文网）据中国海军官方周日发布的消息，近期中国航母山东舰编队在南中国海进行了训练。海军新闻发言人高秀成表示，这是"根据年度工作计划组织的例行性训练，完全正当合法"。

该发言人还强调，相关训练有利于提高维护国家主权、安全、发展利益的能力，有利于维护地区和平稳定，希望外界能"客观理性看待"。他还透露，今后中国海军仍类似演训活动。

路透社报道指出，中国近期多次指责美国海军舰队在南中国海域航行，靠近中国实际控制的岛礁。中国对南中国海地区大多数岛屿提出主权要求，和多个东南亚邻国存在边界争议。

在中美关系持续紧张的背景下，双方都在派遣航母舰队进入南海和东海海域，导致地区紧张局势不断升级。

US Navy Flugzeugträger

2020年7月，美国航母舰队进入南中国海域演习

DW.COM

中国和各方在南海爆发军事冲突潜力不断增加的同时，中国的南海舰队于海军生日当天一口气从习近平手中接过三艘主战舰艇。其中有一艘“准航母”，格外引人注目。

中国国防部29日称美国部队今年在中国海空域变得更加活跃，敦促美国控制其前线部队，并再次针对台湾问题开重炮。

日本防卫省监测到中国航母“辽宁号”以实战化编队穿过宫古水道前出太平洋，中国海军发言人回应称，航母编队是在台湾周边海域例行训练。与此同时，美国海军“罗斯福号”航母战斗群也进入到南中国海进行“例行活动”。

另据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部周六表示，中国海军1艘护卫舰当天经日本最西端的冲绳县与那国岛与台湾之间海域北上，驶入了东海。该舰未进入日本领海，也没有针对自卫队舰艇和飞机的危险行为。

日本防卫省还指出，包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边在内，中方在东海的活动更加活跃，日方已经对此加强了警惕。

山东舰是中国第一艘完全国产的航空母舰，从2019年开始服役。4月底，辽宁舰航母编队也在台湾周边海域进行训练，引起国际关注。中国国防部发言人吴谦回应媒体提问时指出，航母编队在相关海域进行例行训练，是为了"检验武器装备性能，提升部队履行使命任务的能力水平"。他还说："航母不是'宅男'，远航必是常态。"

2020年12月，中国航母山东舰及其护卫舰队曾经穿越台湾海峡。台湾国防部表示，当时立即派出了舰船和空军军机进行追踪监控。在此之前，美国的驱逐舰刚刚驶过台湾海峡。

（路透社、美联社、共同社等）

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