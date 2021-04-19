不当“宅男” 航母山东舰编队赴南海训练

（德国之声中文网）据中国海军官方周日发布的消息，近期中国航母山东舰编队在南中国海进行了训练。海军新闻发言人高秀成表示，这是"根据年度工作计划组织的例行性训练，完全正当合法"。

该发言人还强调，相关训练有利于提高维护国家主权、安全、发展利益的能力，有利于维护地区和平稳定，希望外界能"客观理性看待"。他还透露，今后中国海军仍类似演训活动。

路透社报道指出，中国近期多次指责美国海军舰队在南中国海域航行，靠近中国实际控制的岛礁。中国对南中国海地区大多数岛屿提出主权要求，和多个东南亚邻国存在边界争议。

在中美关系持续紧张的背景下，双方都在派遣航母舰队进入南海和东海海域，导致地区紧张局势不断升级。

另据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部周六表示，中国海军1艘护卫舰当天经日本最西端的冲绳县与那国岛与台湾之间海域北上，驶入了东海。该舰未进入日本领海，也没有针对自卫队舰艇和飞机的危险行为。

日本防卫省还指出，包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边在内，中方在东海的活动更加活跃，日方已经对此加强了警惕。

山东舰是中国第一艘完全国产的航空母舰，从2019年开始服役。4月底，辽宁舰航母编队也在台湾周边海域进行训练，引起国际关注。中国国防部发言人吴谦回应媒体提问时指出，航母编队在相关海域进行例行训练，是为了"检验武器装备性能，提升部队履行使命任务的能力水平"。他还说："航母不是'宅男'，远航必是常态。"

2020年12月，中国航母山东舰及其护卫舰队曾经穿越台湾海峡。台湾国防部表示，当时立即派出了舰船和空军军机进行追踪监控。在此之前，美国的驱逐舰刚刚驶过台湾海峡。

（路透社、美联社、共同社等）

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