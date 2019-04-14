不当垃圾倾倒场 马来西亚送回"洋垃圾"

（德国之声中文网）自从2018年中国停止大部分垃圾进口后，来自美英等发达国家的塑料垃圾就如潮水般涌向马来西亚。许多中国的回收公司也迁到马来西亚，导致大量塑料垃圾在未经许可的情况下通过船运进入马来西亚，涌入大小村庄。

现在，该地区政府开始将非法进口的塑料垃圾运回来源国。马来西亚环境部长杨美盈（Yeo Bee Yin）表示，马方已经将150个集装箱，合计3737吨的塑料垃圾发运回法国、英国、美国等国家。

杨美盈在马来西亚北海市（Butterworth）向记者表示，马来西亚希望近期能够继续将110个集装箱的垃圾运还来源国，其中60个集装箱来自美国。她说，当局将采取必要步骤，保证不让马来西亚成为世界的垃圾倾倒场。环保部也将继续和包括塑料垃圾在内的污染作斗争。这些塑料垃圾部分从槟城的港口发运。

杨美盈海表示，垃圾出口国和轮船公司将支付送还集装箱的费用。"我们不会出一分钱。人们把垃圾倾倒在我们的国家。我们不会支付送回去的费用。"

150个集装箱现运回13个国家，其中43个运回法国，42个运回英国，17个运回美国，11个运回加拿大。

最近数月，多个东南亚国家已将非法进口的垃圾送回来源国。印尼送回了数百个集装箱的垃圾，菲律宾也将大量垃圾送回加拿大。

乐然/苗子（法新社）