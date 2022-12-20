不应忘却的历史：华沙犹太人起义八十周年

（德国之声中文网）破烂的衣衫、残缺的瓷器、生锈的童车 - 华沙一所前儿童医院内堆放的这些遗物，都是当年犹太人遭到残暴镇压的历史见证。2022年开始对华沙前犹太隔离区开展考古工作以来，发现了很多当年的历史遗物：既有普通的锅碗瓢盆，也有珍贵的犹太人宗教物品。

对于历史学家斯坦科夫斯基（Albert Stankowski）来说，这个还插着钥匙的门把手非常具有象征意义。他双手带着手套，小心翼翼地举起这个门把手，情绪显然有些激动："钥匙和门是家的象征。而这个家的主人显然再也没有能够回到家中，他们或者是被送进了集中营，或者被埋在了隔离区废墟之下。"

钥匙为什么还插在门锁里？斯坦科夫斯基解释道："将犹太人遣送至集中营的过程中，德国人曾发布过命令，犹太人必须将钥匙插在门锁上，以方便德国占领军接管这些住宅。"

这些被挖掘出的遗物，将被送进华沙犹太隔离区博物馆供人参观。这家博物馆选址在当年犹太隔离区的医院内，预计将在2025年建成开放。大多数文物都是在米拉大街被发现的，1943年，这里曾经是犹太反抗武装ZOB的地下指挥部。

力量悬殊

犹太人反抗武装ZOB同犹太军事联盟ZZW以及其他一些反抗团体一道，发起了反抗德国占领军的起义。他们当时的口号是：宁肯在战斗中牺牲，也不愿在集中营的焚尸炉里变为灰烬。

1942年夏季，大约30万犹太人被从隔离区送往华沙东北方向的特布林卡集中营，1943年春季时，华沙犹太隔离区内大约还剩下五万人，他们被送进毒气室似乎只是一个时间问题。按照纳粹的计划，1943年年内，华沙犹太隔离区就应该彻底消失。

弹尽粮绝

1943年4月19日，由一群青年男女组成的犹太反抗力量向纳粹车队发动攻击，吹响了华沙犹太起义的号角。纳粹德军立即开进隔离区，开始了对犹太人的报复和屠戮。当时正值犹太人的宗教节日 - 逾越节期间。

尽管他们也得到了波兰游击队的部分支援，但同装备精良的德国占领军相比，只有少量枪支弹药的大约一千名犹太反抗武装被动处境可想而知。尽管如此，犹太人反抗力量还是同斯特鲁普指挥下的德国党卫军展开了历时数周的激战。

宁死不屈

党卫军使用火焰喷射器将隔离区内的大量房屋建筑付之一炬，犹太反抗武装的大多数成员都在战斗中牺牲，隔离区所剩不多的居民要么被德军杀害，要么就被送进了附近的集中营。

1943年5月7日，设在米拉大街一个地下室内的犹太反抗武装指挥部被德军发现，包括指挥官安尼列维茨在内的反抗武装人员拒绝投降，自杀明志。

在历史学家斯坦科夫斯基看来，这些犹太反抗武装人员的自杀行动极具"象征意义"，同犹太民族的历史密切相关：公元72年，被围困在沙漠城堡马萨达的犹太人就曾宁愿自杀，也不肯向罗马军队投降。

波兰犹太社区的终结

起义被镇压后的大屠杀中，只有极少数人得以幸存。一支反抗武装在艾德勒曼（ Marek Edelman）的指挥下，通过地下排水系统逃出德军的包围圈，最后搭乘汽车逃离隔离区。艾德勒曼此后一直是抵抗运动的活跃分子，并参加了波兰家乡军在1944年发起的、历时两个月的华沙起义。

二战前，波兰境内生活着350万犹太人，占波兰总人口的10%，而华沙犹太人口的比例更高达30%。纳粹德国对犹太人的大屠杀中，有大约三百万波兰犹太人遇害，只有数十万人幸免于难。战后大多数幸存者远走他乡，离开了这片带给他们惨痛经历的土地。对很多犹太人来说，这里成了他们亲朋好友的长眠之地。

反对遗忘

艾德勒曼战后留在了波兰，成了一名医生，同时他也是人权斗士和反对共产党统治的积极分子。作为为数不多的幸存者，他积极努力希望人们不要忘记华沙的犹太隔离区及其反纳粹起义。

由于波兰共产党当局不愿提及这段涉及犹太人的历史，甚至有时也会采取一些反犹行动，艾德勒曼和他的同道只能开展地下活动。1970年，德国总理勃兰特在华沙犹太起义纪念碑前下跪谢罪的做法，竟然让波兰共产党当局一时手足无措，以至于波兰报章完全没有对此事予以报道。

四月19日，华沙犹太人起义80周年之际，很多华沙人都在胸前带上了波兰犹太人历史博物馆发放的黄花。这家博物馆每年都会发放45万枚纸折水仙花，以纪念1941年春季曾经生活在隔离区内的45万犹太人。隔离区占地仅有307公顷，仅是华沙总面积的2%。2009年去世的犹太人起义英雄艾德勒曼的墓碑前，也同样摆满了黄色的水仙花。

斯坦科夫斯基表示，同以往不同的是，今年已经没有当年的幸存者能够参加纪念活动了。现年50岁的斯坦科夫斯基表示："我们这一代人还可以问祖父母当年发生了什么，但我们的孩子就没有了这样的机会。"

华沙犹太起义纪念碑

正因为如此，让世人了解关于华沙犹太人起义的信息就显得更为重要了。斯坦科夫斯基说："即便到了今天，仍有人试图隐瞒犹太大屠杀的历史。而能够证明这段历史的幸存者却变得越来越少了。有鉴于此，举行纪念活动就显得更为重要了，只有这样才能告诉人们，当年确实发生了如此惨绝人寰的罪恶，确实有几百万人为此失去了生命。"

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