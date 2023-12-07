 "不平衡和分歧"怎么办？欧中四年来首次面对面峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2023

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时政风云

"不平衡和分歧"怎么办？欧中四年来首次面对面峰会

欧委会主席冯德莱恩与欧洲理事会主席米歇尔访问北京。中国国家主席习近平强调"不能因制度不同就视彼此为对手"。冯德莱恩称，分歧需要应对和管理。

China Peking 2023 | vor 24. EU-China-Gipfel | Xi Jinping mit Ursula von der Leyen & Charles Michel

欧洲理事会主席米歇尔（图左）、中国国家主席习近平与欧委会主席冯德莱恩12月7日在北京会晤

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩在开场致词中表示，中国是欧盟最重要的贸易伙伴，"但也有明确的不平衡和分歧是我们需要处理的"。

这场欧中峰会是自2019年以来的首次实体峰会。自中国去年底解除新冠疫情"清零"政策以来，多名欧盟专员访华。中欧之间今年加大了外交互动。

而就在北京举行的这场峰会前一天，有消息传出，意大利退出"一带一路"倡议。意大利总理梅洛尼长期反对意大利参加该倡议。

中国外交部周四则回应称，反对对一带一路合作的污蔑。

中国国家主席习近平在峰会上表态称："不能因为制度不同就视彼此为对手"。他说，愿将欧盟作为经贸合作的关键伙伴。他还强调"反对阵营对抗"。

欧盟对华赤字近4000亿欧元

欧盟对与中国之间"不平衡"的经贸关系感到忧虑，称对华赤字接近4000亿欧元。

北京则于周三反击说，如果欧方一方面在对华高技术产品出口设置严苛限制，另一方面希望大幅增加对华出口，"这恐怕不太合常理"。

欧盟官员今年多次重申，对华经贸关系须"去风险"。特别是俄罗斯对乌克兰战争的爆发揭示出欧洲大陆对俄罗斯的能源依赖 。欧盟希望减少对从中国进口关键原材料等产品的依赖。

中国此前也对欧盟调查中国电动汽车补贴表示不满。

柏林墨卡托中国中心（Merics）分析师史泰茨（Grzegorz Stec）周三向媒体表示，北京此次峰会的目标是"以最低的代价阻止或拖延'去风险'"。他说，北京希望"投射负责任的全球参与方的形象，让欧盟对中国的经济走向放心"。

China EU Treffen | Ursula von der Leyen und Charles Michel treffen Xi Jinping

欧中贸易、俄罗斯对乌克兰战争都是会议的议题

欧盟希望中国对俄施加影响力

俄罗斯对乌克兰战争也在峰会的讨论日程上。欧盟希望北京对俄施加影响，包括阻止中国企业向俄罗斯转售欧盟制造的军民两用物资。欧盟官员称，布鲁塞尔上月公布的最新对俄制裁清单上最初没有将这些中国企业列在内。

中国迄今未对俄罗斯去年2月入侵乌克兰作出谴责，并于10月邀请了俄总统普京访华。习近平在与普京会谈时称之为"我的老朋友"。

耶鲁大学蔡中曾中国中心（Paul Tsai China Center）高级研究员贝奎林（Nicholas Bequelin）向法新社表示："双方都不可能得到他们想从对方那里得到的。"

中东战争以及围绕台湾的紧张局势也在会谈的日程上。

"稳定互惠"的关系与人权民主价值观

冯德莱恩在开幕致辞中称，"有时候我们的利益重合"，--她所指的是欧中在人工智能和气候保护上的合作。"有时候不是这样，那么我们需要去应对和负责任地管理我们的关切。"

欧洲理事会主席米歇尔则表示，欧盟寻求与中国"稳定互惠"的关系。但他也表示，欧盟也会在峰会上"推动我们包括人权与民主的欧洲价值观"。

冯德莱恩作为欧委会主席负责处理欧盟日常事务。米歇尔则是欧盟各国领导人参加的首脑会议主席。

二人周四在北京的日程很紧凑。与习近平会谈后，二人按计划与总理李克强会晤。此后出席正式晚宴，并在晚上举行新闻发布会。

上月，法国外长访华期间，中国宣布对欧盟五个最大的经济体德、法、意、荷、西实施单方面15天免签政策，以推动疫情后的旅游业，并改善中国在西方的形象。

欧中峰会：有对话但难有成果

（法新社、美联社、路透社）

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