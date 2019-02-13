不差钱！美国军费开支高俄罗斯10倍

（德国之声中文网）2018年，美国的军费支出是俄罗斯的10倍多。根据英国国际战略研究所（IISS）的排行统计，华盛顿去年的军费开支最高，达到6430亿美元（合约5700亿欧元），远远超过排在第二、第三的中国（1682亿美元）、沙特阿拉伯（829亿美元）等新兴军事大国，也远多于俄罗斯，莫斯科去年的军事开支大约为631亿美元。

每年出炉的《军事平衡》（Military Balance）还指出，在欧洲北约成员国中，英国国防支出最高，达到561亿美元，排在第二、第三位的分别是法国（534亿美元）和德国（457亿美元）。

观察家警告，不要因为俄罗斯军费开支的相对较少而在欧洲缩减军费。英国国际战略研究所专家海斯柏格(Francois Heisbourg)在慕尼黑安全会议发布这份最新统计时表示："俄罗斯的投资为其增加了不少军事影响力。"在欧洲情况则有所不同。

欧洲远没有达到北约小目标

根据这份报告，北约欧洲国家的军事支出比北约长期目标低约一百亿美元。27个欧洲北约成员国必须将国防支出增加大约38%，才能够在2024年达到将各成员国国民生产总值的2%用于国防开支的目标。去年欧洲国家距离这个数字还差102亿美元。

2014年，北约出台了到2024年将欧洲各成员国GDP的2%投入于国防开支的标准。美国总统特朗普认为北约成员国的军费分摊不均，许多欧洲国家--包括德国，在军事支出上远远低于这个标准，特朗普认为这些国家并没有履行自己的义务。

文木/王凡 （德新社，法新社）