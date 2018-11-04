不工作白拿钱试验:带来幸福感 但无助再就业

（德国之声中文网）一项研究结果表明，拿到无条件基本收入的人，幸福感会上升，但是不会激励他们再次投入就业市场。芬兰的一些科学家们得出了这个初步结论。因为对数据的评估还没有全部完成，所以尚不能得出最终结论。在德国，很长时间以来，无条件基本收入也是一个具有争议的话题。

芬兰的研究人员在逾两年的调研中，随机挑选了2000名失业人员。他们年龄在25到58岁间，每月能拿到免税的560欧元，拿到这笔钱没有先决条件。除了这笔钱之外，因为个人状况的不同，一些人还会拿到儿童福利金，如果在此期间找到工作，每月560欧元的无条件基本收入依然一分钱不少。此外，为了对照，还有一组被随机抽取的另一群失业人员，他们还是按照现行制度领取失业金或者低保金。去年12月31日研究人员按计划终止了这项试验。

芬兰社会保险局（Kela）首席研究员伊利卡诺（Minna Ylikanno）表示："跟对照组比起来，拿到基本收入领取人受到的精神压力更小，身体和精神状态更加健康……此外，他们也对未来更加感到自信，对参与社会也表现得更为积极。"

不过无条件基础收入并没有像人们之前预期的那样能够激励失业者寻找工作，这个项目没能证明这一点，研究项目统筹卡尼南（Ohto Kanninen）介绍说："接受基本收入的人群在劳动市场找工作时，与对照组相比没有更好，亦没有更差。"在实验的第一年，两组人的工作天数几乎一样多。

芬兰政府提出了这次试验。该国社保局负责试验的实施。研究的目标是，看看是否应该改变社保制度，更好地满足现代生活所需；看看无条件基本收入是否能够能比现行的失业援助更能提高人们的再就业意愿。根据当前法规，找到工作失业金就停止发放。这项试验仅限于失业人群。

芬兰首都赫尔辛基

拿到了无条件基本收入的自由记者托马斯·姆拉亚（Tuomas Muraja）对参与试验感到很满意。他说："所有的零工机会我都能去做。"之前情况更为复杂，因为他总是得算一笔帐，看看划不划的来。在领失业金期间，一旦工作、有额外收入就会失去失业金。芬兰卫生与社会事务部部长马蒂拉（Pirkko Mattila）表示，政府目前无意在全芬兰推行无条件基本收入制度。尽管如此，这项试验是"成功"的。马蒂拉指出，调查数据现在可用于社保制度的改革。

芬兰现行的社保制度被认为过于官僚。如果找到工作，无论是零工，或是低工资的工作，失业金就会停发。经历了连续四年的经济衰退，芬兰失业人数一度猛增，现在人数缓降。去年12月，失业率低于7%。

文木 / 文山（法新社，德新社）