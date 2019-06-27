不屑特朗普！女足世界冠军拒赴白宫

（德国之声中文网）美国女足名将拉皮诺继续排除美国女足世界杯冠军们接受特朗普总统之邀访问白宫的可能性。34岁的拉皮诺在美国有线新闻电视网CNN上表示，她不会去，每一个她与之谈过的队友也都不会去。上周日在法国问鼎世界冠军前，拉皮诺便已声明，没有兴趣应邀进白宫。

这位本届女足世界杯最佳球员和最佳射手表示，她怀疑"团队中会有人愿意出借我们艰难搭建起的这个平台"。她称，这一平台不能让特朗普政府"收买或腐蚀"。

上周末的决赛中，美国女队以二比零战胜荷兰队，第4次替美国捧得世界杯。

"你们把我排除在外"

拉皮诺多年来为同性恋者、变性者声张权益、致力于实现男女球员同酬同薪--民主党参议员曼钦（Joe Manchin）已提出一份相关法律草案--。在接受CNN的这次采访时，她也抨击了特朗普2016年大选中的造势口号"Make America Great Again"（让美国重新伟大）。她说，这样的口号是将她这样的人排除在外，是将有色人种排除在外。她称，在这一口号下，"有人缅怀并非对每个人都伟大的那个时代。或许，那个时代曾对某些人是伟大的， 今天或许也对一些少数人伟大，但不是对足够多的美国人"。

这名女运动员对特朗普行政当局的抗议并不新鲜。出于反对立场，她在国际比赛中拒绝跟唱国歌，并因曾表态不会去那个"狗屁（ f***ing)白宫"而激怒了特朗普。特朗普推文回应道，她"该先赢球，然后再张嘴"。不久后，美国姑娘们摘下桂冠。

英国《前卫报》日前报道说，公共政策民调研究所（Public Policy Polling）的一项问卷调查结果显示，若参加竞选，拉皮诺很有机会在2020年的总统选举中扳倒特朗普。

世界杯上女“国脚”的个性发型 南非女足队长的独特发型 黄色运动衫，黄色头发 - 黑色运动衫，黑色头发。 当然，这才是合适的搭配。主裁判Sandra Braz（右）和南非女足队长范威克（Janina van Wyk）热情拥抱。 范威克已经在2018年完成了她的第150场国际比赛。或许她觉得仅黄色头发很无聊，因而选择了这种中间头发更长而且是绿色的发型。

世界杯上女“国脚”的个性发型 长、短发运动员争球 范威克的的队友Busisiwe Ndimeni（右）也将头发染成金黄色 - 并且剪的更短。 这是Ndimeni在与德国女足国脚朱利亚·格温（Giulia Gwinn）争夺球。在6月8日与中国队的比赛中，格温为德国队踢进了本次世界杯赛的第一粒球。 她将自己的长发编成辫子。

世界杯上女“国脚”的个性发型 发型不影响头球 即便留这样的发型也不会影响头球。确切地说，头球未能成功破门，与这个发型无关。留着金黄色短发的Elena Linari是意大利女足的队员。

世界杯上女“国脚”的个性发型 漏斗发型 或许头顶面积越大，对头球就越有利？特别是如果做成漏斗型发型，是否更容易控制球？其实不然。加拿大女足国脚弗莱明（Jessie Fleming）留的这个短发型就没有给她带来任何好处。

世界杯上女“国脚”的个性发型 喜欢扎马尾的巴西女将 巴西女足的几位球员都喜欢扎着马尾。这是赛场上扎着马尾的巴西女足队员。左边的女足老将Thaisa de Moraes Rosa Morena和她的队友正在赛场上抓紧空隙时间扎紧马尾。Thaisa 刚刚获得她在女足世界杯比赛中的第17粒进球，战绩已经超过德国男足名将米洛斯拉夫·克洛泽（Miroslav Klose）。

世界杯上女“国脚”的个性发型 豹纹般的头皮 这是荷兰女足运动员沙妮丝·范德桑登（Shanice van de Sanden，左） 正在与喀麦隆女足的伊冯（Yvonne Leuko ）抢球。范德桑登的豹纹头皮尤其抢眼。实际上她并没有长着豹纹般的头皮，只是将短发染上了豹纹般颜色而已。

世界杯上女“国脚”的个性发型 发型体现个人审美观 当然，比赛主要是看运动员的表现和成绩，发型是次要的。不过关注一下女将们的各种发型也是一件很有趣的事情。图中留短发者是德国女足教练玛蒂娜·福斯·特克伦伯格（Martina Voss-Tecklenburg ），站在她身旁的是女足国脚琳达·达尔曼（Linda Dallmann）。 作者: Marco Müller



凝炼/乐然（体育新闻社、路透社）