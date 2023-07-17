 不如預期 中國第二季GDP成長6.3% | 经济纵横 | DW | 17.07.2023

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经济纵横

不如預期 中國第二季GDP成長6.3%

中國第二季經濟成長率季對季僅增長0.8%，且青年失業率再度創下歷史新高，讓外界越發不看好中國經濟前景。分析師怎麼看今年的中國經濟數據？

中國經濟增長不如預期，青年失業率再創新高引發外界擔憂，圖為北京的一個建築工地（資料照）

中國經濟增長不如預期，青年失業率再創新高引發外界擔憂，圖為北京的一個建築工地（資料照）

（德國之聲中文網）中國國家統計局週一（7月17日）公布中國最新經濟成長數據，與去年同期相比，中國今年第2季經濟成長為6.3%，雖高於今年前3個月的4.5%，但增速低於外界先前預期的7.3%左右，顯示中國的經濟復甦動能遲緩。若以季對季的增長來看，中國第2季國內生產總值（GDP）環比僅增長0.8%。

路透社報導，由於國內外需求疲軟，中國經濟第2季度增長乏力，疫情後的增長勢頭迅速減弱，政策制定者面臨更多刺激措施以提振經濟的壓力。

同時，中國正面臨保持經濟復甦，並控制失業的艱鉅任務，但任何激進的刺激措施，都可能加劇中國的債務風險和經濟結構扭曲。

中國今年的目標是實現5%左右的增長，這是中國數十年來最低的經濟成長率目標。從上半年的數據來看，中國今年若想達成這個目標並不困難；中國去年的經濟成長率只有3%，低於官方去年設定的5.5%的目標。

中國公布第2季GDP成長數字之前，有專家認為增長數字走高主因是去年的基數很低，創造出誤導性的「虛高」效果。（示意圖）

中國公布第2季GDP成長數字之前，有專家認為增長數字走高主因是去年的基數很低，創造出誤導性的「虛高」效果。（示意圖）

青年失業問題更嚴重

週一的數據還顯示，6月份中國青年失業率躍升至創紀錄的21.3%，高於先前5月份的20.8%，顯示失業問題仍然嚴重。

中國國家統計局發言人付凌暉坦言，中國青年人失業率仍然在走高，就業結構性矛盾比較突出，應對青年人失業率問題還要關注。

「中國的經濟復甦從『不好』變成『很差』。」國際評級機構穆迪（Moody's）的經濟學家克魯斯（Harry Murphy Cruise）表示，中國的需求低迷，使企業在招聘方面猶豫不決，在擴大業務之前採取觀望態度。

他說，2022年反覆的政策和封控，加劇了企業的猶豫

克魯斯補充道：「不幸的是……商業活動的復甦需要更廣泛的需求提升。這種僵局使商業活動持續疲軟。」

一些中國政策內部人士和經濟學家表示，中國政府可能會推出更多刺激措施，包括增加大型基礎設施項目的財政支出、為消費者和私營企業提供更多支持，以及放鬆一些房地產政策。但分析師認為，中國的政策不太可能出現快速轉變。

目前，外界的所有目光都集中在本月稍晚將舉行的中共中央政治局會議上，屆時中國國家主席習近平可能會制定今年接下來的政策路線。

中國青年的失業問題日益嚴重，圖為2022年6月在北京舉行的一場就業招聘會。

中國青年的失業問題日益嚴重，圖為2022年6月在北京舉行的一場就業招聘會。

分析師：後疫情繁榮已經結束

今年第2季的數據，雖然是中國自2021年第2季度以來最快的年增長速度，但由於去年上海等大城嚴格的新冠封控造成的經濟問題，使得基期過低，讓今年同期的帳面增長數字「虛高」。

匯豐銀行（HSBC）大中華區經濟學家Erin Xin解讀，「在某些領域，特別是服務業，復甦尤其強勁」，但她也補充說，中國的消費水平尚未恢復到大流行前的水準。

加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示：「（中國今年第一季經濟成長）僅有6.3%，這是一個相當令人失望的數字，因此顯然（經濟復甦）這一趨勢正在放緩」。

「按照這樣的減速速度，現在實際上存在（年度經濟）增長目標可能無法實現的風險——如果經濟繼續以這種速度減速，這5%可能無法實現」，Alvin Tan說。

澳大利亞聯邦銀行經濟學家Carol Kong表示：「數據表明，中國的後疫情時代的繁榮，顯然已經結束。」

（路透社、法新社、美聯社）

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